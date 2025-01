Kdo si TikTok koupí v USA ? Trump má jasné favority

Prezident Donald Trump vyjádřil podporu odkoupení TikToku Elonem Muskem nebo Larrym Ellisonem a nastínil svou vizi dohody, která by mohla zachránit provoz sociální sítě v USA.

„Kdyby ji chtěl koupit, byl bych pro,“ řekl Trump o Muskovi, majiteli Platformy X, když se ho reportér v Bílém domě zeptal na takovou možnost. „Byl bych rád, kdyby ji koupil i Larry,“ dodal Trump na tiskové konferenci, které byl přítomen i Larry Ellison, předseda představenstva společnosti Oracle.

Trump naznačil, že součástí dohody by mohlo být „povolení“ ze strany USA výměnou za polovinu TikToku. „Mám právo uzavřít dohodu,“ prohlásil. „Moje představa je, že to někdo koupí, předá polovinu Spojeným státům, my jim dáme povolení a oni získají skvělého partnera.“

Podle odborníků by však společný podnik, v němž by USA vlastnily polovinu, pravděpodobně nestačil ke splnění zákonných požadavků, které vyžadují, aby čínská mateřská společnost ByteDance přerušila veškeré vazby na TikTok. Zákon žádost zakazuje, pokud nedojde ke „kvalifikovanému odprodeji“, který odstraní kontrolu zahraničního vlastníka.

Elon Musk dlouhodobě vyjadřuje nesouhlas se zákazem TikToku na sociální síti X, protože podle něj omezuje svobodu projevu. Poukázal také na nerovnováhu, kdy TikTok může působit v USA, ale X v Číně ne.

Právníci očekávají, že pokud bude uzavřena dohoda o partnerství mezi USA a společností ByteDance v poměru 50:50, mohlo by to vést k právním sporům. To proto, že zákon vyžaduje, aby byla společnost plně převedena na amerického vlastníka z důvodu obav o národní bezpečnost.

Trump mezitím podepsal exekutivní příkaz, kterým pozastavil zákaz činnosti TikToku na 75 dní, aby získal čas na nalezení kupce. Odborníci se však domnívají, že tento příkaz může být napaden u soudu, protože jde nad rámec zákona.