Ceny ropy mírně oslabují kvůli nejistotě ohledně amerických cel a očekávanému navýšení těžby OPEC+

Ceny ropy ve čtvrtek mírně klesly, když se na trhu zvyšují obavy ohledně možného obnovení amerických cel a zároveň se očekává, že OPEC+ schválí navýšení těžby o 411 000 barelů denně. Brent klesl o 0,49 % na 68,77 USD a WTI ztratil 0,46 % na 67 USD za barel.

Ve středu ropa dosáhla týdenního maxima díky napětí kolem Íránu, který pozastavil spolupráci s agenturou OSN pro jaderný dohled, a díky zprávám o předběžné obchodní dohodě mezi USA a Vietnamem. Optimismus však tlumí blížící se konec 90denní celní přestávky v USA (9. července) a stále nedořešené obchodní vztahy s EU a Japonskem, které mohou negativně ovlivnit globální poptávku po pohonných hmotách.

Na náladě investorů se podepsaly i slabší čínské data, kde červnový růst ve službách dosáhl nejnižšího tempa za devět měsíců, a také neočekávaný růst amerických ropných zásob, které vzrostly o 3,8 milionu barelů oproti očekávanému poklesu.

Navzdory silnému červnovému růstu pracovních míst v USA a poklesu nezaměstnanosti zůstává postoj Fed vyčkávací, což znamená nepravděpodobné snižování sazeb v nejbližší době. Trh proto čelí kombinaci tlaku na poptávku a obav z přebytku nabídky, které krátkodobě brání dalšímu růstu cen ropy.



Graf OIL.WTI (H1)

Cena OIL.WTI se aktuálně obchoduje kolem 66,87 USD, přičemž nedávno otestovala úroveň 23,6 % Fibonacci retracementu (67,33 USD) a zatím nedokázala prorazit výše, což může značit slábnoucí býčí momentum. Po předchozím prudkém výprodeji z oblasti 78,35 USD cena konsolidovala a nyní se obchoduje nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (oranžová) i SMA 100 (modrá), což je z technického pohledu krátkodobě pozitivní signál. Indikátory Williams %R a CCI se nacházejí v záporném teritoriu, což naznačuje mírné ochlazení poptávky po růstu, přičemž objem obchodů se stabilizoval po předchozím zvýšení.

Pokud by cena dokázala překonat hranici 67,33 USD, otevřela by se cesta k vyšším úrovním, zejména k silné rezistenci na 69,43 USD (38,2 % Fibonacciho úroveň), naopak průraz pod 66,50 USD by mohl vést k návratu do konsolidační zóny v okolí 65 USD.

