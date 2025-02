KKR zvyšuje prognózu zisku z dlouhodobých investic do soukromého kapitálu

Společnost KKR & Co. zvýšila svou prognózu zisků z dlouhodobých investic soukromého kapitálu a plánuje rozšířit své vlastnické podíly ve třech klíčových podílech. Společnost v úterý v souvislosti s výsledky za čtvrté čtvrtletí oznámila, že investuje dalších 1,1 miliardy dolarů do společností USI Insurance Services, 1-800 Contacts a Heartland Dental.

Očekává se, že tento krok zvýší provozní zisk divize strategických holdingů v příštím roce o 50 milionů dolarů, čímž celková částka dosáhne nejméně 350 milionů dolarů. Do roku 2030 firma předpokládá, že roční zisk z tohoto segmentu vzroste nejméně o 100 milionů dolarů a dosáhne 1,1 miliardy dolarů.

„Při vstupu do roku 2025 budeme i nadále klást důraz na náš obchodní model, který integruje správu aktiv, pojištění a strategické holdingy,“ uvedli v oznámení společnosti KKR spolušéfové Joe Bae a Scott Nuttall.

Podle průzkumu agentury Bloomberg vzrostl upravený čistý zisk KKR o 33 % na 1,2 miliardy dolarů, tj. 1,32 dolaru na akcii, a překonal tak průměrný odhad analytiků ve výši 1,28 dolaru. Zisky z poplatků se zvýšily o 25 % na 843 milionů dolarů, zatímco celková spravovaná aktiva vzrostla o 15 % na 638 miliard dolarů.

Společnost KKR, kterou v roce 1976 založili Henry Kravis, Jerome Kohlberg a George Roberts, se vyvinula mimo svůj původ v oblasti soukromého kapitálu v diverzifikovanou firmu pro správu alternativních aktiv. Její investiční strategie nyní zahrnují odkupy, úvěry, infrastrukturu, nemovitosti a pojištění.

Strategické podíly a obchodní model

Společnost KKR, inspirovaná společností Berkshire Hathaway Inc. podnikatele Warrena Buffetta, spustila koncem roku 2023 divizi strategických holdingů, která spravuje dlouhodobé investice do soukromého kapitálu generující příjem z dividend. Samostatné finanční výsledky této jednotky začala firma vykazovat v prvním čtvrtletí loňského roku.

Kapitálové trhy a výkonnost investic

Divize kapitálových trhů společnosti KKR, která zprostředkovává dluhové a kapitálové financování společností, vygenerovala za rok rekordní poplatky ve výši 1 miliardy USD, což představuje výrazný nárůst oproti 577,6 milionu USD v roce 2023. Zisky z investic ve čtvrtém čtvrtletí, které zahrnují příjmy z prodeje aktiv, vzrostly o 52 % na 399,4 milionu dolarů.

Za rok 2024 přinesly investice do soukromého kapitálu a infrastruktury investorům po 14 % výnosu, zatímco oportunistické realitní portfolio firmy zaznamenalo mírný 4% zisk. Úvěry s pákovým efektem zaznamenaly 10% nárůst a alternativní úvěry vzrostly o 12 %.

Akcie KKR, obchodované v New Yorku, dosáhly za poslední rok do pondělí 83% výnosu, čímž překonaly hlavní konkurenty, jako jsou Apollo Global Management Inc, Blackstone Inc a Carlyle Group Inc.