Komoditní shrnutí: Dočkáme se 3000 USD na zlatě ještě letos?

Komoditní trhy v posledních týdnech tíží sílící americký dolar. To však neplatí pro zlato, které navyšuje historické rekordy. Naopak pod tlakem se nachází ropa. Situace na Středním východě deeskalovala a trhy sázejí na zvolení Trumpa, který by měl americký ropný sektor podporovat více než demokraté. Co udělá z nadcházející topnou sezónou zemní plyn? Začínáme v 16 hodin!