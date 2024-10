Komoditní shrnutí - ropa, plyn, zlato, kakao (24.09.2024)

Ropa:

Výrazné snížení úrokových sazeb v USA a stimulační opatření Čínské lidové banky vedou k oživení trhu s ropou.

Pokud uvolněná hotovost v čínských bankách povede k nárůstu dovozu ropy, mohlo by to znamenat, že deficit ve 4. čtvrtletí letošního roku bude větší než prognóza EIA, která předpokládá 1 milion barelů denně.

Na základě prognóz naznačujících přetrvávající deficit na trhu s ropou do konce letošního roku očekává UBS cenu nad 80 USD za barel.

Nedostatečná eskalace na Blízkém východě vede k omezenému růstu cen. Nelze však vyloučit, že volatilita na trhu s ropou zůstane na zvýšené úrovni.

Čína je z hlediska poptávky stále velkou neznámou. Za zmínku však stojí, že srpnové údaje ukázaly zřetelné oživení dovozu na 49 milionů tun, což je nad pětiletým průměrem za dané období, i když mírně pod maximální srpnovou úrovní za posledních 5 let.

Srpnový dovoz byl největší v letošním roce a činil 11,56 mil. barelů denně. V červenci činil dovoz 42,34 mil. tun, zatímco v srpnu loňského roku to bylo 52,8 mil. tun.

Ruská ropa v současné době představuje 25 % dodávek do Číny. Druhým největším dodavatelem ropy do Číny je Malajsie, která dováží větší množství ropy z Íránu a Venezuely.

Zásoby ropy v USA v poslední době mírně poklesly a blíží se svému sezónnímu minimu. Globální deficit nicméně naznačuje, že zásoby v nadcházejících týdnech klesnou nebo se přinejmenším nezmění.

Zásoby ropy v USA se blíží pětiletému minimu. Přesto jsou ceny ropy WTI stále relativně nízké. Zdroj: XTB, Bloomberg Finance LP

Rozpětí cracku se v USA opět snížilo, což naznačuje další problémy s poptávkou. Mezitím se ceny odrazily od hladiny kolem 66 až 72 dolarů za barel. Zdroj: XTB, Bloomberg Finance LP

Dovoz ropy do Číny se v srpnu zvýšil. Pokud bude oživení pokračovat, mohly by se ceny ropy do konce roku vrátit na vyšší úrovně. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Plyn:

Ceny zemního plynu jednoznačně posilují v reakci na pokračující vysokou spotřebu plynu a hrozbu těžby v Mexickém zálivu.

V současné době je spotřeba až o 10 % vyšší než před rokem.

Ceny z rolování futures kontraktu již vzrostly o více než 10 %.

Sezónnost související s topnou sezónou však naznačuje, že cenových maxim je obvykle dosaženo během listopadu a později ceny klesají.

Křivka futures naznačuje, že nejvyšší ceny by měly být v prosinci (lednový kontrakt).

Spotřeba plynu zůstává v současné době na zvýšené úrovni. Říjen je obvykle začátkem topné sezóny. Okamžik, kdy poptávka převyšuje nabídku a plyn se čerpá ze zásob, však obvykle připadá na první listopadový týden. Zdroj: Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Sezónnost naznačuje, že cenový vrchol by měl být stanoven na listopad. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

V loňském roce se ceny plynu po zářijovém rolloveru zvýšily přibližně o 0,6 USD za kontrakt. Pokud by se situace opakovala, jednalo by se o vyrovnání cen z letošního červnového maxima nad úrovní 3,1 USD/MMBTU. V současné době se lednový kontrakt kótuje na úrovni 3,6 USD/MMBTU. Zdroj: xStation5

Zlato:

Zlato dosahuje dalšího historického maxima v očekávání dalšího snížení úrokových sazeb v USA.

V tuto chvíli se pravděpodobnost listopadového snížení sazeb o 50 bb zvýšila již na 50 %.

Americký analytik Goolsbee se domnívá, že vzhledem ke stále restriktivní úrovni úrokových sazeb existuje šance na další takový krok. Kashkaari poukazuje na potřebu podpořit trh práce výraznějším snížením v letošním roce.

ETF fondy pokračují v nákupu zlata. V tuto chvíli zaznamenáváme již 3. měsíc růstu zlata v řadě.

Meziroční nárůst cen zlata již přesahuje 25 %, což se v historii stává extrémně zřídka. Nicméně zlato se vymaňuje z pětileté a desetileté sezónnosti a následuje dlouhodobou sezónnost.

Dlouhodobá sezónnost naznačuje vrchol nyní, pak na začátku listopadu a na konci prosince. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

ETF pokračují v nákupu zlata, které čistě trvá již třetí měsíc v řadě. Zdroj: xStation5

Kakao:

Evropské kakaové sdružení uvedlo, že směrnice Evropské komise o odlesňování, která má vstoupit v platnost v prosinci, by mohla zablokovat značný objem kakaa a dalšího zemědělského zboží do Evropy.

Směrnice o odlesňování bude vyžadovat, aby obchodníci s komoditami, jako je kakao, káva, sója atd. prokázali, že jejich zboží nepochází z půdy, která byla po roce 2020 odlesněna.

Teoreticky by to mohlo vést ke skokovému nárůstu cen v Evropě a ke zvýšení rozdílu mezi evropským a americkým trhem.

Zásoby kakaa nadále klesají, a to těsně před sezónou sklizně, která obvykle začíná v říjnu.

Vysoké ceny kakaa od roku 2023 vedou k nárůstu plantáží po celém světě, ale dopad na nabídku se může projevit až za zhruba 4 roky.

Zásoby kakaa jsou nejnižší od roku 2008. Cena však zůstává pod důležitou rezistencí 8 000 USD za tunu těsně před začátkem vlastní sezóny. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Cena zůstává pod důležitou rezistencí 8 000 USD za tunu a pod retracementem 50,0 celé růstové vlny z letošního roku. Teoreticky by měl být začátek nové sezóny pro ceny negativní, vše však bude záviset na počátečních dodávkách kakaa. Od prosince má navíc začít platit evropská směrnice, která po roce 2020 zakazuje používat zemědělské produkty z odlesněných oblastí. To může omezit dostupné dodávky pro Evropu a zvýšit ceny kakaa nejvyšší kvality. Zdroj: xStation5