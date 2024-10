Komoditní shrnutí- Ropa WTI, zemní plyn, zlato, káva (17.09.2024)

Ropa

Ropa se zjevně odráží ode dna. V případě ropy WTI se jedná o odraz z minima 65 dolarů za barel na úroveň 70 dolarů za barel. Další důležitá úroveň odporu se nachází kolem 71,5 dolaru za barel, což jsou lokální minima z přelomu srpna a září.

Agentura EIA snižuje svou prognózu ropy WTI pro rok 2024 na 78,8 USD, což je o 1,41 USD méně než v předchozí prognóze. Pro rok 2025 naopak EIA ukazuje na cenu 79,53 USD za barel, což je snížení o 1,58 USD oproti její prognóze.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku EIA očekává pokles zásob v průměru o 0,9 mil. barelů denně a ve čtvrtém čtvrtletí o 1,0 mil. barelů denně. EIA očekávala snížení zásob ještě před rozhodnutím OPEC+ odložit zvýšení produkce

Podle odhadů EIA se těžba v Libyi snížila na přibližně 0,4 mil. brk denně z průměrných 1,1 mil. brk denně v první polovině letošního roku.

EIA uvádí, že do konce roku dosáhne produkce ropy 13,3 mil. brk denně a v příštím roce se zvýší na 13,7 mil. brk denně

EIA rovněž zvyšuje odhad poptávky pro letošní rok o 180 kbd na 103,08 mil. brk denně, zatímco pro příští rok jej zvyšuje o 100 kbd na 104,6 mil. brk denně.

Čisté spekulativní pozice na futures kontrakty na ropu Brent klesly poprvé od zveřejnění údajů v roce 2011 do záporných hodnot

Zásoby ropy v podstatě přestaly klesat, což odpovídá sezónnosti. To by nyní mohlo vyvolat potenciální signály oslabení, pokud by zásoby rostly silněji než v loňském roce nebo v rámci pětileté sezónnosti

Stojí za zmínku, že jsme u ropy zaznamenali krátkodobý signál přeprodanosti, který byl spojen s poklesem ceny pod dvojnásobek směrodatné odchylky jednoletého průměru. Naproti tomu cena ropy je v současné době v souladu s pětiletým průměrem. V nedávné době nebyly zaznamenány žádné signály, ale v letech 2011-2013 došlo k několika odrazům

Opět jsme svědky zřetelného nárůstu backwardace, která v případě WTI již přesáhla 1 USD. V případě ropy Brent tak silný nárůst backwardace nevidíme

Spread cracku u ropy WTI nadále klesá, zatímco ropa WTI se odráží ode dna. Pokud budou zásoby ropy nadále klesat, pak by se crack spread měl odrazit ode dna. Na druhou stranu by to mohlo signalizovat předčasné oživení ropy WTI. Takto velký crack spread souvisí také s rolloverem, který se uskuteční po dnešní seanci.

Pozice na ropě Brent se poprvé od roku 2011 dostaly do záporných hodnot. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Zásoby ropy jsou v současné době na pětiletém minimu. Důležité bude současné chování ve srovnání s průměry a úrovněmi před rokem. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

U ropy jsme měli krátkodobý signál přeprodanosti na základě odchylky od jednoletého průměru. Takové signály máme i při pohledu na pětiletý průměr a chování cen v letech 2011-2013. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

U ropy WTI vidíme jasný nárůst backwardace, což opět může naznačovat krátkodobý překoupený stav. Zároveň je však třeba připomenout, že k tomu došlo těsně před rolováním kontraktů. Nicméně křivka futures zůstává v extrémní backwardaci až do ledna. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Rozdíl v cracku neopravňuje k oživení cen ropy WTI. Nicméně chování zásob ropy může vést i k samotnému oživení spreadu cen ropy po cracku. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

V případě ropy WTI a ropy Brent jsme svědky mnoha smíšených signálů. Nicméně současné chování ceny ropy WTI může naznačovat snahu o odraz k úrovni 71,5 dolaru za barel. Růst nad tuto úroveň by naznačoval možné vymanění se z klesajícího trendu. Zdroj: xStation5

NATGAS

Naplněnost zásobníků v Evropě je nad úrovní 93 %. To naznačuje vysokou úroveň bezpečnosti před topnou sezónou.

Zásoby v USA jsou přibližně 10 % nad pětiletým průměrem, ale již jsou pod pětiletým maximem.

Relativně nízký nárůst zásob plynu v posledních týdnech znamená, že bude možné dosáhnout pětiletého průměru ještě před začátkem topné sezóny.

Zásoby v současné době dosahují 3387 miliard kubických stop, zatímco pětileté sezónní maximum se pohybuje kolem 3700 miliard kubických stop.

Srovnatelné zásoby naznačují, že ceny plynu by nyní měly být vyšší. To se však bude odvíjet i od samotné termínové struktury plynu. Ceny plynu by se v lednu měly pohybovat na úrovni 3,3 USD/MMBTU, což vychází ze současné spotové ceny.



V současné době zůstává spotřeba plynu nadstandardní. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Zásoby plynu rostou o něco pomaleji, než je průměr, a to v důsledku vyšší spotřeby a nižší těžby. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Nárůst zásob plynu byl v posledních týdnech znatelně nižší, než by odpovídalo sezónnosti. To naznačuje, že tlak na růst cen plynu by měl pokračovat. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Contango z pohledu říjnových a lednových kontraktů se na měsíční bázi snížilo o 13 %. Dnes po zasedání nás čeká rolování z říjnového kontraktu na listopadový. Tento rollover bude činit přibližně 10 % a povede k ceně blízko 2,65 USD/MMBTU.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Plyn v současné době testuje 100-periodický průměr. Samozřejmě je třeba mít na paměti rollover, který se uskuteční dnes po skončení seance a bude se pohybovat kolem 10 %. Spike pravděpodobně povede k otestování rozsahu formace oRGR. Další věcí, která stojí za zmínku, je masivní gap. V loňském roce byl zářijový gap uzavřen až v prosinci, zatímco říjnový až v listopadu. Zdroj: xStation5

Zlato

Zlato odolává sezónnosti a těsně před rozhodnutím Fedu o úrokových sazbách výrazně posiluje; drahý kov testuje okolí 2585 dolarů za unci.

Maximální momentum zlata za posledních 5 let naznačuje konsolidaci v následujících 2 měsících. Průměrné chování naznačuje, že potenciální dno může být blízko

Na druhou stranu se zlato chová spíše jako dlouhodobá sezónnost namísto 5 nebo 10leté sezónnosti. Stojí za zmínku, že za posledních 5 až 10 let jsme měli pouze jeden cyklus snižování úrokových sazeb

Chování zlata po prvním snížení sazeb v několika seancích po něm je těžko čitelné, ale z dlouhodobějšího hlediska zlato po prvním snížení obvykle získává

Stojí však za zmínku, že v poslední době se zlato nechovalo vždy standardním způsobem

Podle pětileté sezónnosti se zlato nachází blízko potenciálního průměrného dna, zatímco maximální chování za posledních 5 let naznačuje konsolidaci. Zdroj: xStation5

Pětiletá průměrná sezónnost naznačuje dno v blízkém období. Desetiletá sezónnost naznačuje, že dno může nastat až za 4-6 týdnů. Naopak současné chování zlata se více podobá průměrnému chování za posledních několik desetiletí (od uvolnění cen zlata). Pokud by se zlato chovalo podobně, pak by lokální vrchol nastal na začátku listopadu. To se shoduje s prezidentskými volbami v USA. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Zlato v současné době testuje důležité místo v podobě horní hranice vzestupného trendového kanálu. Pokud by tento test byl začátkem korekce, mohlo by se důležité místo podpory nacházet kolem 2535 dolarů za unci. Zdroj: xStation5

Káva

Nedávný růst cen kávy je opět vyvolán obavami z počasí

Cena kávy Robusta dosáhla nejvyšší úrovně od roku 2008, kdy se s kontrakty na kávu začalo obchodovat. Cena kávy Arabica naopak dosáhla 260 centů za libru, čímž překonala nedávná lokální maxima a zaznamenala nejvyšší ceny od roku 2011.

Cena Robusty se letos zvýšila o více než 90 %, což je přičítáno silnému nedostatku této kávy.

Růst cen Arabiky se letos pohybuje kolem 40 %.

Brazílie v současné době zažívá jedno z nejhorších such v posledních letech, což vytváří značnou nejistotu ohledně úrody kávy v příštím roce.

Špatné podmínky pro produkci se vyskytují především v regionu Minas Gerais, který je zodpovědný za produkci kávy Arabica.

Ani očekávané říjnové deště nemusí stačit k tomu, aby se zvýšila úroda kávových plodů.

Ve Vietnamu vedl tajfun Yagi ke zničení mnoha kávovníků a k záplavám těsně před sklizní. Vietnam je největším producentem kávy Robusta

La Nina, která se v současnosti vyskytuje, přináší značné sucho v Brazílii a nadměrné deště ve Vietnamu. Obě tyto situace nejsou pro pěstování kávy příznivé.

Zásoby kávy na ICE od června mírně rostou, ale na začátku roku 2023 nepřekonaly lokální maxima. Zásoby zůstávají přibližně o 35 % nižší než v roce 2011 (tehdy bylo lokální minimum zásob) a přibližně o 85 % nižší než maximum z roku 2004.



Káva po silné seanci na začátku tohoto týdne omezila zisky, ale pokračující problémy s počasím v Brazílii a Vietnamu by mohly vést k revizi prognóz úrody pro sezónu 2024/2025. Může se stát, že prognóza značného přebytku bude zcela snížena. Zdroj: xStation5

V současné době se očekává, že v sezóně 2024/2025 budeme mít značný převis nabídky nad poptávkou, a to v důsledku očekávání značného oživení produkce v Brazílii. Na druhou stranu existuje velká pravděpodobnost revize těchto prognóz a také snížení výhledu produkce ve Vietnamu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB