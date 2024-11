🔴 Komoditní výhled: Jak bude zlato a další komodity reagovat na americké prezidentské volby?

Máme před sebou nejdůležitější událost pro finanční trhy za hodně dlouhou dobu. Výsledky amerických prezidentských voleb se do trhů výrazně propíšou a zlato by mělo být na čele nejvíce zasažených aktiv. Jak bude reagovat na zvýšenou volatilitu a vyhlášení výsledků? A co zbytek komoditního trhu? Který kandidát by v roli prezidenta byl větší zárukou uklidnění na Středním východě s výrazným dopadem na ropu? Scénáře možného vývoje dnes podrobně rozeberou Jiří Tyleček a Vojta Slovák z SVTradeCZ. Začínáme v 16 hodin!