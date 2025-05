🔴Komoditní výhled: Kam směřuje ropa?

Cena ropy Brent se v tomto týdnu opět propadla pod 60 dolarů za barel, ale od té doby vykazuje pozitivní vývoj. Co stojí za růstovým trendem – a je to s ropou opravdu tak špatné, jak by se mohlo zdát?

Dnes se zaměříme také na zlato, které po korekci chytá druhý dech. Má už zemní plyn svá sezónní minima za sebou?

