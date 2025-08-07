Ranní shrnutí (07.08.2025)

- Wall Street včera uzavřela v zelených číslech a smazala část ztrát z konce minulého týdne(S&P 500: +0,7 %, DJIA: +0,2 %, Nasdaq: +1,2 %). Akcie s malou tržní kapitalizací zaznamenaly korekci(Russell 2000: -0,2 %). Futures na indexy v Evropě a USA ukazují na pokračující optimismus během dnešní seance(US100: +0,25 %, US500: +0,2 %, EU50: +0,45 %).
- O půlnoci vstoupila v platnost reciproční cla Donalda Trumpa (např. ve Velké Británii: 10 %, v EU a Japonsku: 15 %, ve Švýcarsku: 39 %). Americký prezident rovněž pohrozil 100% cly na polovodiče, ačkoli se očekává, že společnosti investující v USA získají v této oblasti výjimky, což investory uklidňuje ohledně možného narušení dodavatelského řetězce.
- Společnost Apple (AAPL.US) oznámila dodatečnou investici ve výši 100 miliard USD v rámci nového „America Manufacturing Program“. Tyto prostředky budou použity na výstavbu nových závodů, které budou vyrábět komponenty pro produkty Apple. Cílem projektu je vytvořit 20 000 nových pracovních míst během 4 let a je v souladu s Trumpovým programem americké výroby. Akcie společnosti Apple rozšířily své poobchodní zisky o dalších 2,5 %.
- Oznámené osvobození od cel na polovodiče podporuje optimismus v asijsko-pacifické seanci. JP225, HK.cash a CHN.cash rostou přibližně o 0,5 %, AU200 se obchoduje beze změny, zatímco indický Nifty 50 nadále klesá kvůli zvýšení Trumpových odvetných cel na 50 %.
- Stagnace v Austrálii je způsobena především propadem dovozu (-3,1 % r/r, předchozí: +3,3 %). Přebytek obchodní bilance vzrostl na 5,365 mld. australských dolarů (odhad: 3 mld.).
- Toyota vykázala za poslední čtvrtletí 37% pokles čistého zisku. Společnost snížila odhad provozního zisku z 3,8 bilionu jenů na 3,2 bilionu, jako důvod uvedla cla.
- Čínská obchodní bilance klesla více, než se očekávalo (ze 114,7 mld. USD na 98,2 mld. USD; odhad: 104,7 mld. USD), a to kvůli nečekanému nárůstu dovozu (+4,1 % r/r, odhad: -1 %, předchozí odhad: +1,1 %). Vývoz vzrostl o 7,2 % (prognóza: 5,6 %, předchozí: 5,9 %), což svědčí o silné přepravní aktivitě během probíhajícího obchodního míru se Spojenými státy, který bude pravděpodobně prodloužen i po 12. srpnu.
- Na devizovém trhu vedou protinožské měny (AUDUSD: +0,2 %, NZDUSD: +0,25 %), a to díky hlubšímu přebytku obchodní bilance Austrálie. Dolarový index zastavil čtyřdenní pokles. Švýcarský frank a euro (EURUSD: 1,167) vůči dolaru posilují o 0,1 %. Libra, jen a kanadský dolar si vůči dolaru připisují nepatrné zisky (0,3-0,7 %).
- Zlato se odráží o 0,25 % na 3 377 USD za unci, stříbro o 0,6 % na 38,05 USD za unci a ropa Brent i WTI se po pěti dnech poklesu zotavují (cca +0,75 %) v souvislosti s Trumpovým tlakem na dovozce ruské ropy. NATGAS rozšiřuje zisky o 0,25 %.
- Sentiment na kryptotrhu je smíšený: Bitcoin klesá o 0,5 % na 114 670 USD, Ethereum roste o 0,15 % na 3 680 USD, zatímco většina menších tokenů se obchoduje níže (Chainlink: -0,5 %, Solana: -0,2 %).
