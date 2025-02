🔴Komoditní výhled: NATGAS na $4. Jaro se nekoná?

Ceny zemního plynu v USA opět dramaticky vzrostly. Důsledek u nižších teplot, nebo co se stalo? A jak by se projevilo obnovení dodávek ruského plynu do Evropy? Podíváme se také na ceny kávy a kakaa, kterým se moc nechce opouštět nedávná maxima. A jak je na tom ropa po útocích na Kaspický ropovod? Začínáme v 16 hodin!