Konference Uedy z BoJ

Na dnešní tiskové konferenci guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda představil opatrně optimistické hodnocení japonské ekonomiky a zdůraznil, že ekonomika vykazuje mírný růst, i když některé slabiny přetrvávají. Ueda poukázal na to, že údaje z průzkumu Tankan ukazují na sníženou nejistotu ohledně prognóz podnikových zisků, což naznačuje zlepšení podnikatelské nálady. Guvernér poznamenal, že rizika pro americkou ekonomiku a obchodní politiku vyvolávají menší nejistotu, což naznačuje změnu ve vnímání geopolitických rizik.
V souvislosti s měnovou politikou Ueda poukázal na tři klíčové prvky: růst mezd by měl v příštím roce pokračovat díky aktivní mzdové politice podniků, což je pozitivní signál pro spotřebu. Zdůraznil také, že reálné úrokové sazby v Japonsku zůstanou navzdory zvyšování nominálních sazeb velmi nízké, což znamená, že expanzivní nastavení měnové politiky bude zachováno. Závěrem poznamenal, že zvyšování sazeb bude pokračovat, pokud se ekonomika a inflace budou vyvíjet v souladu s projekcemi BoJ, což ponechává prostor pro flexibilitu při dalším rozhodování.
Guvernér Ueda vyjádřil minimální obavy z dopadu současného zpřísnění měnové politiky a uvedl, že Bank of Japan nezaznamenala žádné významné dopady ani současného, ani předchozích zvýšení sazeb. Zdůraznil také, že skutečnost, že úrokové sazby dosáhly 30letého maxima, pro něj není nijak zvlášť významná, což naznačuje, že nominální úroveň úrokových sazeb není hlavním ukazatelem, který je třeba sledovat.
Pokud jde o budoucí směřování politiky, Ueda poznamenal, že BoJ bude zkoumat tzv. neutrální sazbu podle toho, jak ekonomika a ceny reagují na změny sazeb, což znamená flexibilní přístup přizpůsobený aktuálním ekonomickým podmínkám. Guvernér zdůraznil důležitý metodologický přístup: při hodnocení stavu ekonomiky je třeba se dívat nad rámec krátkodobých a přirozených sazeb a místo toho věnovat pozornost reálným sazbám a úvěrovým podmínkám, což naznačuje komplexnější pohled na účinnost měnové politiky. Kromě toho Ueda upozornil, že projekce neutrální sazby BoJ zůstává široká, což ponechává BoJ značnou flexibilitu při úpravě jejího politického postoje v reakci na změny ekonomických podmínek.
