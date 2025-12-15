Krypto novinky: Bitcoin opět klesl pod 90 000 dolarů🚩Kryptoměny pod tlakem

Minulý týden byl navzdory holubičí signalizaci Federálního rezervního systému, který zahájil technické kvantitativní uvolňování (QE) a snížil úrokové sazby, zklamáním jak pro index Nasdaq 100, tak pro bitcoin. Největší americký technologický akciový index klesl za posledních pět seancí o více než 2 %, zatímco bitcoin po rozhodnutí Fedu klesl z více než 94,5 tis. USD na přibližně 87 tis. USD během víkendu. V pondělí ráno se cena největší kryptoměny pohybuje kolem 89,5 tis. USD.
- Objemy spotového obchodování s bitcoiny klesají. Současně slábne aktivita na derivátových trzích, včetně futures a zejména opcí (otevřený zájem). Altcoiny se stále nedokážou zotavit z propadu z 10. října, zatímco objemy obchodování v menších projektech naznačují pokračující medvědí podmínky na trhu. Bitcoin se stále obchoduje přibližně o 30 % pod svým říjnovým maximem poblíž 126 000 USD a nadále se snaží znovu nabrat vzestupnou dynamiku.
- On-chain data naznačují zvýšené riziko poklesu. Po několika týdnech historicky nízké volatility, která odráží prodlouženou konsolidaci kolem úrovně 90 000 USD, pravděpodobně dojde k silnějšímu pohybu cen. Ukazatel IFP (Inter-Exchange Flow Pulse), který měří on-chain aktivitu bitcoinu mezi burzami, neustále klesá – tento vzorec předcházel také medvědím trhům v letech 2018 a 2022. Současně jsou přílivy bitcoinu na Binance na nejnižší úrovni od roku 2018, což naznačuje širokou neochotu investorů prodávat BTC za současné cenové úrovně.
Bitcoin a Ethereum grafy (H1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zdroj: CryptoQuant
Toky ETF
Bez výrazného zlepšení sentimentu na akciových trzích a významného oživení obchodní aktivity na kryptoměnových trzích zůstávají rizika poklesu vysoká, a to i přes solidní fundamenty pro nadcházející rok. Mezi ně patří očekávaná silná sezóna výsledků hospodaření v USA, vyhlídky na snížení úrokových sazeb v roce 2026 a potenciálně široký, holubičí posun v politice Federálního rezervního systému. V poslední době zaznamenaly fondy ETF pouze mírné přílivy během růstu cen, zatímco během poklesů trhu docházelo k prudkým odlivům.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Zdroh: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Navzdory pokusům o oživení aktivity celková nálada v rámci ETF fondů naznačuje opatrnost a výrazně snížený zájem o investice do bitcoinu a etherea. To připomíná stav „únavy“ trhu a vyčerpání poptávky po letech silných zisků. Pozitivní je, že ETF fondy zaměřené na bitcoin, ethereum a dokonce i solanu (SOL) zaznamenaly minulý týden pozitivní čisté přílivy.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
