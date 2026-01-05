Puč ve Venezuele podporuje evropské a místní obranné akcie ⚔️

- Ropa stabilní po událostech ve Venezuele – trh vnímá možnost navýšení nabídky, ale až v dlouhodobém horizontu.
- Evropské akciové trhy v dobré náladě – index Euro Stoxx 50 roste o 0,65 %, lídrem zůstává německý DAX.
- DAX proráží konsolidaci – může otevřít cestu k novým rekordům, dlouhodobý uptrend pokračuje.
- ASML láme rekordy – akcie rostou o 4,5 % po zvýšení doporučení od Bernstein a silných výhledech pro trh DRAM.
- Evropské obranné firmy zdražují – investoři reagují na zvýšené napětí po útocích USA na Venezuelu.
- Airbus překonal plán dodávek – 793 letadel v roce 2025, navzdory dřívějším problémům s modelem A320; akcie +2,2 %.
- Ropa stabilní po událostech ve Venezuele – trh vnímá možnost navýšení nabídky, ale až v dlouhodobém horizontu.
- Evropské akciové trhy v dobré náladě – index Euro Stoxx 50 roste o 0,65 %, lídrem zůstává německý DAX.
- DAX proráží konsolidaci – může otevřít cestu k novým rekordům, dlouhodobý uptrend pokračuje.
- ASML láme rekordy – akcie rostou o 4,5 % po zvýšení doporučení od Bernstein a silných výhledech pro trh DRAM.
- Evropské obranné firmy zdražují – investoři reagují na zvýšené napětí po útocích USA na Venezuelu.
- Airbus překonal plán dodávek – 793 letadel v roce 2025, navzdory dřívějším problémům s modelem A320; akcie +2,2 %.
Počáteční reakce trhu na víkendové události ve Venezuele mohou být pro někoho překvapením. Ropa na začátku dne mírně ztrácela, ale následně zaznamenala návrat na úroveň pátečního závěru, což může znamenat, že trh skutečně vnímá vyšší pravděpodobnost zvýšené aktivity na venezuelských ropných polích, a tedy potenciální růst globální nabídky komodity – ovšem pouze v dlouhodobém horizontu.
Je třeba připomenout, že Venezuela disponuje především těžkou, téměř asfaltovou ropou, která je zcela odlišná od ropy těžené například v Saúdské Arábii. Je nákladná na těžbu a vyžaduje pokročilé technologie rafinace a dopravy potrubím na trh.
Mírné poklesy tak naznačují, že trh vnímá příležitost pro pomalý a dlouhodobý rozvoj tohoto odvětví ve Venezuele s pomocí amerického kapitálu, ale k reálnému navýšení nabídky dojde až s výrazným časovým odstupem.
Na akciových trzích je však nálada velmi pozitivní – evropské burzy v průměru posilují o 0,65 % (Euro Stoxx 50). Daří se zejména těžebnímu a technologickému sektoru, zatímco na trhu s pohonnými hmotami vidíme slabost, kde akcie velkých společností převážně klesají.
Očekává se reakce amerických trhů ve 15:30.
Německý DAX (na spotovém trhu) aktuálně roste o téměř 0,65 %, francouzský CAC40 o 0,12 % a britský FTSE100 o 0,24 %.
Německý akciový trh táhne především růst akcií společnosti Rheinmetall (RHM.DE).
Aktuální kurzy hlavních kontraktů. Zdroj: xStation
Aktuálně pozorovaná volatilita na širším evropském trhu. Zdroj: xStation
Na začátku týdne DAX dynamicky roste a proráží horní hranici široké konsolidační zóny, která v roce 2025 omezovala DE40. Pokud dnešní seance uzavře horní tělo intradenní svíčky nad touto zónou, může to znamenat, že předchozí bariéra byla prolomena a DE40 si otevírá cestu k dalším ziskům směrem k historickému maximu (ATH).
Naopak návrat pod tuto strukturu by mohl připomínat vývoj kontraktu v roce 2025, kdy právě z těchto úrovní začínaly silnější korekce.
Technicky však, vzhledem k tomu, že 50- a 100denní EMA zůstávají pod aktuální cenou DE40, zůstává dlouhodobý uptrend nedotčen.
Zdroj: xStation
Firemní zprávy:
ASML (ASML.NL) dnes silně roste, akcie společnosti posilují až o 4,5 % na nové rekordní maximum poté, co analytici Bernstein zvýšili doporučení z „market perform“ na „outperform“, s odkazem na podceňovaný růstový potenciál v segmentu pamětí DRAM.
Bernstein uvádí, že i když mnoho investorů spojuje růst ASML především s výrobci logických čipů (CPU, GPU), nadcházející investiční cyklus v oblasti DRAM a HBM (High Bandwidth Memory) by mohl být hlavním růstovým motorem v letech 2026–2027, které analytici označují za „velké roky pro EUV technologii“.
Cílovou cenu pro ASML zvýšili z 800 EUR na 1 300 EUR.
Společnost zveřejní kvartální výsledky 28. ledna před otevřením trhu.
Podobně jako v Asii, i evropské obranné společnosti zaznamenávají růst hodnoty po útocích USA na Venezuelu a zajetí prezidenta Nicoláse Madura.
Růst akcií v obranném sektoru je typickou reakcí trhu v době zvýšeného geopolitického napětí, přičemž současná situace v Jižní Americe představuje výrazný poptávkový impuls pro společnosti napojené na vojenský průmysl.
Zdroj: xStation
Airbus (AIR.DE) překonal svůj cíl dodávek pro rok 2025, když podle zdrojů agentury Bloomberg dodal 793 letadel oproti revidované prognóze okolo 790 kusů. Tento výsledek byl dosažen díky intenzifikaci dodávek v posledních dnech roku, ačkoli údaje jsou předběžné a mohou být ještě mírně upraveny. V prosinci Airbus snížil svůj původní plán z přibližně 820 letadel v důsledku problémů s modelem A320, včetně nutnosti rozsáhlých softwarových aktualizací a dodatečných kontrol trupu, který nesplňoval technické normy. Výrobce zveřejní finální počet dodávek a objednávek 12. ledna po uzavření burz. Akcie společnosti dnes rostou o 2,2 %.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Šéf Heinekenu končí, pivo přestává táhnout
Graf dne – USDIDX (12.01.2026) 🏛️
Ekonomický kalendář: Klidný začátek zajímavého týdne
Ranní shrnutí (12.01.2026) – Jerome Powell vyšetřován; napětí v Íránu a Grónsku v pozadí 🚨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.