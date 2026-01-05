Bitcoin překonává hranici 92 000 USD – silný býčí signál na úvod roku 2026

-
Bitcoin překročil 92 000 USD a naznačuje možný nástup býčího trendu.
-
Roste i širší trh – Ethereum, XRP a další kryptoměny posilují.
-
Technické indikátory a institucionální nákupy podporují růst.
-
Analytici zůstávají opatrní, důležité bude překonání hranice 95 000 až 100 000 USD.
-
Bitcoin (BTC) začal rok 2026 velmi pozitivně, když se jeho cena v pondělí vyšplhala nad hranici 92 000 USD, což je úroveň, kterou trvaleji nedosahoval od konce loňského roku. Po bouřlivém závěru roku 2025 tato technická i psychologická hranice naznačuje, že momentum na trhu se překlápí ve prospěch býků a může jít o začátek širšího oživení největší kryptoměny.
Podle dat burzy Binance Bitcoin překročil hranici 92 000 USDT, a během posledních 24 hodin zaznamenal mírný nárůst. Investoři i analytici to považují za významný technický průlom, zejména s ohledem na tendenci trhu reagovat na kulatá čísla jako psychologické hranice.
Zdroj: TradingView
Růst táhne celý trh kryptoměn
Bitcoin není jedinou kryptoměnou, která v úvodu roku posiluje. Podobný růst zaznamenaly také Ethereum, XRP i Dogecoin, což naznačuje, že se jedná o širší rally napříč kryptoměnovým trhem. Obchodníci se na začátku roku přeskupují a zaujímají nová portfolia po slabším konci roku 2025.
Důvěra investorů se zjevně obnovuje, a prorážení úrovně 92 000 USD posílilo celkový sentiment. Objevují se také nové spekulace o možném dosažení vyšších hladin, přičemž zájem o kryptoměny znovu roste.
Technická podpora a institucionální nákupy
Z technického pohledu je obchodování Bitcoinu nad 92 000 USD pozitivním signálem. Průraz nad tuto úroveň, podporovaný klouzavými průměry, signalizuje konstruktivní strukturu trendu. Ta by mohla přilákat další nákupy ze strany retailových i institucionálních investorů.
Pozitivní náladu podporují i přílivy kapitálu do ETF, akumulace ze strany tzv. velryb a zvýšená chuť riskovat v rámci širšího finančního trhu. Některé analýzy naznačují, že právě tyto faktory pomohly Bitcoinu dostat se nad klíčovou rezistenci.
Pozitivní trend s otazníkem
Navzdory pozitivnímu vývoji zůstává část analytiků opatrná. Sentiment na trhu není jednoznačný – objevují se varování, že rychlý růst může vést ke zvýšené volatilitě, pokud dojde ke stagnaci nebo odmítnutí vyšších hladin. Historicky Bitcoin často zaznamenal prudké korekce po dosažení významných rezistencí.
Další sledovanou zónou bude pásmo 95 000 až 100 000 USD, které může představovat buď další překážku, nebo potvrzení pokračujícího růstu.
