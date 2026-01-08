Udrží obranný sektor evropské akciové trhy nad vodou❓

Evropské indexy si na začátku druhé fáze čtvrteční obchodní seance vedou relativně slabě. Německý DAX přidává pouze 0,02 %, zatímco francouzský CAC40 ztrácí 0,23 % a britský FTSE100 klesá o 0,15 %. Velmi špatně si vede polský W20, který oslabuje téměř o 2 %.
Trhy vyčkávají na data z USA o žádostech o podporu v nezaměstnanosti, stejně jako na páteční zprávu o americkém trhu práce.
Z pohledu sektorů dnes vyčnívá obranný průmysl, a to na vlně komentářů Donalda Trumpa o zvýšení investic do zbrojení.
Aktuální kotace hlavních kontraktů. Zdroj: xStation
Aktuální volatilita pozorovaná na širším evropském trhu. Zdroj: xStation
Během čtvrteční obchodní seance DAX pokračoval v růstovém trendu a prorazil dříve zmíněnou bariéru na úrovni 24 780 bodů, která představovala hlavní rezistenci roku 2025. Co je ještě důležitější, aktuální býčí momentum, které dokázalo posunout kontrakt nad 50denní exponenciální klouzavý průměr (modrá křivka v grafu) a 100denní exponenciální klouzavý průměr (fialová křivka), je z technického pohledu signálem krátkodobého rostoucího trendu. Pokud se DE40 udrží nad těmito úrovněmi podpory, je pravděpodobné, že současný trend bude pokračovat.
Zdroj: xStation
Klíčové korporátní zprávy:
Během dnešní seance opět vynikly akcie z obranného sektoru poté, co americký prezident Donald Trump vyzval ke zvýšení amerických obranných výdajů.
Leonardo (LDO.IT) vyskočil na čelo italského indexu FTSE MIB, když si připsal téměř 3 %.
Zdroj: xStation
Vallourec (VK.FR) spustil program zpětného odkupu akcií v objemu 200 milionů EUR, který potrvá do 30. června 2026. Cílem je pokrýt část warrantů na akcie (BSA) a omezit ředění při jejich uplatnění, a v menší míře také obsloužit motivační plány pro zaměstnance. Společnost rovněž plánuje vyplatit mimořádnou zálohovou dividendu ve třetím čtvrtletí 2026, složenou přibližně z 300 milionů EUR z výnosů z prodeje BSA a přebytku 80–100 % hotovosti vygenerované v roce 2025, která nebude využita na zpětný odkup. Celkový výnos pro akcionáře by měl v roce 2026 dosáhnout minimálně 500 milionů EUR, přičemž za rok 2025 nebude navržena roční dividenda z důvodu tohoto výplatního schématu.
Tato strategie je v souladu s kapitálovou politikou společnosti, která počítá s finanční pákou +/- 0,5x čistý dluh/EBITDA a likviditou přesahující 1 miliardu EUR. Předseda představenstva a generální ředitel Philippe Guillemot zdůraznil, že jde o krok směrem k tomu, aby se Vallourec stal jednou z nejvíce přívětivých firem pro akcionáře v oboru.
Associated British Foods (AB Foods; ABF.UK) varoval před nižším než očekávaným provozním ziskem a ziskem na akcii pro fiskální rok, a to kvůli slabším tržbám Primarku a smíšeným výsledkům potravinové divize. Akcie společnosti se propadly až o 12 % na devítiměsíční minima.
Zdroj: xStation
