Krypto novinky: Stříbro prudce padá, Bitcoin se odráží 📈 Opakuje krypto cyklus z roku 2020?

Kryptoměny se dnes po nedávném výprodeji znovu pokoušejí o odraz. Bitcoin se pomalu vrací směrem k oblasti 90 000 USD, zatímco Ethereum se dokázalo dostat nad psychologicky důležitou úroveň 3 000 USD. V posledních dnech to však bylo stříbro, které přitáhlo pozornost celého spekulativního trhu a v jistém smyslu Bitcoin z této role „vytlačilo“. Dnes ale cena kovu prudce spadla z rekordního maxima 82 USD na necelých 75 USD v důsledku plošné realizace zisků, kterou částečně urychlilo i zvýšení margin requirements ze strany CME.
Zároveň případ stříbra, jehož tržní kapitalizace je přibližně 4,5 bilionu USD ve srovnání s přibližně 1,8 bilionu USD u Bitcoinu, ukazuje, že posun směrem k 200 000 USD by mohl být teoreticky realistický v roce 2026, pokud se trend otočí, a to navzdory samotné velikosti trhu. Stříbro od začátku června 2025 vzrostlo o více než 100 %, což může přiživovat býčí představivost, zejména pokud Bitcoin vstoupí do nového roku v mnohem lepší náladě. Prozatím se ale největší kryptoměna stále obchoduje zhruba 30 % pod svým historickým maximem, zatímco Ethereum navzdory solidním fundamentům sítě zůstává přibližně 45 % pod rekordními úrovněmi.
Stane se Bitcoin v roce 2026 „druhým stříbrem“?
Mohl by se Bitcoin podobně jako v roce 2020 vrátit v roce 2026 do centra pozornosti a začít se přibližovat výkonu, který stříbro předvedlo v roce 2025? Z makro pohledu dosavadní vzorec obvykle vypadá tak, že nejdřív se pohnou drahé kovy (bezpečné přístavy) a teprve poté Bitcoin. Kapitál má tendenci začínat defenzivně a až později rotuje do rizikových aktiv.
Po březnovém propadu v roce 2020 (COVID) byl klíčovým impulzem příliv likvidity: Fed „zaplavil“ trhy likviditou, ale ta do krypta neproudila okamžitě, nejdřív hledala bezpečí. Jako první se pohnulo zlato a stříbro. Zlato vzrostlo zhruba z 1 450 USD na 2 075 USD do srpna 2020, zatímco stříbro za stejné období vyskočilo přibližně z 12 USD na 29 USD.
Mezitím BTC zhruba pět měsíců konsolidoval v pásmu 9 000 až 12 000 USD, podobně jako současný pohyb do strany.
Zlom nastal ve chvíli, kdy kovy nastavovaly rekordy: jakmile zlato a stříbro dosáhly lokálních vrcholů (srpen 2020), kapitál se začal přelévat do rizika a spustil další fázi cyklu.
Rotační efekt v letech 2020/2021: BTC vzrostl přibližně z 12 000 USD na 64 800 USD do května 2021 (zhruba +550 %), zatímco celková tržní kapitalizace krypta vzrostla zhruba osmkrát.
Dnes je zlato na rekordních maximech poblíž 4 550 USD a stříbro kolem 80 USD. Pokud tento rámec bude platit, zájem o kovy může v roce 2026 slábnout, potenciálně ve prospěch BTC.
Dalším prvkem tohoto narativu je další velká likvidační událost z 10. října (do určité míry srovnatelná s březnem 2020). Typicky po takovém „šoku“ BTC často stráví měsíce obnovováním struktury, než přejde do jasnějšího trendu. Co by tedy mohlo odlišit rok 2026 od roku 2020? V předchozím cyklu dominovala především samotná likvidita, zatímco tentokrát by se k ní mohl přidat podpůrnější „strukturální balíček“, včetně:
-
potenciálně obnovených injekcí likvidity a očekávaných snížení sazeb,
-
možné regulatorní úlevy nebo výjimky pro banky,
-
pro-krypto příznivější regulace v USA,
-
scénářů zahrnujících šeky distribuované občanům v rámci fiskální politiky USA,
-
pokračující expanze spot crypto ETF,
-
snazšího přístupu pro největší správce aktiv, včetně Fidelity a BlackRock,
-
potenciálně pro-krypto příznivějšího vedení Fedu.
To, že se nejdříve pohnulo zlato a stříbro, není pro krypto medvědím signálem. Bitcoin a širší krypto trh se obvykle rozjíždějí až ve chvíli, kdy drahé kovy ochladnou nebo si dají pauzu. Současný cenový vývoj Bitcoinu a jeho slabší relativní výkonnost vůči stříbru a zlatu tedy nutně neznamenají začátek medvědího trhu.
Zároveň ale stojí za zmínku, že koncept čtyřletých cyklů Bitcoinu naznačuje odlišný scénář a může ukazovat spíše na podobnost s rokem 2022 než s rokem 2020. Čtyřleté cykly však už nemusí fungovat se stejnou silou jako dříve, protože: více než 90 % všech BTC je už v oběhu, v USA fungují spot ETF a v roce 2026 bude Fed pravděpodobně stále snižovat sazby (namísto jejich zvyšování, jako v roce 2022). Regulatorní prostředí v USA je navíc dnes pro krypto příznivější a širší „deregulace“ může podpořit fundamenty.
Grafy Bitcoinu a Etherea (D1)
Při pohledu na grafy obou kryptoměn se RSI posunulo na úroveň 50 nebo nad ni, zatímco překřížení klouzavých průměrů na MACD zvyšuje pravděpodobnost dalšího růstu. U Bitcoinu je klíčová rezistenční zóna kolem 94 000 USD, kde už byla cena několikrát odmítnuta. U Etherea je klíčovou úrovní 3 500 USD. Klíčové supporty leží poblíž 86 000 USD pro BTC a kolem 2 800 USD pro ETH.
PlanB upozornil, že korelace Bitcoinu s akciemi a drahými kovy klesá, což historicky předcházelo růstům ceny a může naznačovat postupný proces „tvorby dna“. Samozřejmě je potřeba mít na paměti, že historie se nemusí opakovat.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
BCMI, on-chain poptávka a ETF toky
Indikátor BCMI pro širší krypto trh prudce klesl, což ukazuje na rostoucí riziko medvědího trhu.
Zdroj: CryptoQuant
On-chain metriky stále naznačují výrazně negativní prostředí poptávky po Bitcoinu.
Zdroj: CryptoQuant
Přílivy do ETF klesly
Bilance posledních 10 seancí je výrazně negativní u obou největších kryptoměn, přičemž čisté odlivy z Bitcoin ETF v poslední seanci byly největší za dlouhou dobu a dosáhly -275 milionů USD.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
