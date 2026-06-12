Makro kalendář: Závěr intenzivního týdne (12.06.2026)

Za námi jsou dny plné událostí, které byly z tržního pohledu významné nejen na Blízkém východě. Ve středu byla zveřejněna květnová inflační data ze Spojených států, která byla příjemným překvapením pro představitele Fedu. Ve čtvrtek vystoupila prezidentka Lagardeová. Svými komentáři nečekaně zvolila jestřábí tón.
Dnes se makroekonomická pozornost zaměřila na vývoj britského HDP. Zde nedošlo k žádnému výraznému překvapení. Ekonomika meziměsíčně klesla o 0,1 %.
Pozornost investorů je však jinde – u dnešního IPO SpaceX.
Makroekonomická data
Čtvrtek
- Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o 25 bb.
- Rozhodnutí doprovodila poměrně jestřábí rétorika prezidentky Lagardeové, která zdůraznila, že ekonomický růst v eurozóně není ani nepřítomný, ani výrazně ohrožený.
- Opatrně se vyjadřovala také k inflaci. Jak zaznělo: „Naše rozhodnutí je opodstatněné při jakékoli z inflačních projekcí – při scénáři výrazné eskalace, základním scénáři i scénáři deeskalace.“
- Týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA vzrostly na 229 tis., což je nejvyšší úroveň od února.
- Přesto zatím není výrazný důvod k obavám o trh práce, zejména proto, že trh stále těží z mimořádně silného údaje NFP.
Pátek
- Britská ekonomika v dubnu meziměsíčně klesla o 0,1 %.
- Pokles byl v souladu s očekáváním a navazuje na dva měsíce výrazného růstu (0,4 % a 0,3 %), což omezuje jeho negativní vyznění.
Makroekonomický kalendář
Pátek
Kalendář tržeb
USA
- Bitcoin Depot Inc. (BTM.US) – BMO (před otevřením trhu)
- Replimune (REPL.US) – BMO (před otevřením trhu)
- CURRENC Group (CURR.US) – BMO (před otevřením trhu)
- Jiayin Group (JFIN.US) – BMO (před otevřením trhu)
- Children’s Place (PLCE.US) – AMC (po uzavření trhu)
- The Children's Place (PLCE.US) – AMC (po uzavření trhu)
- Fathom Holdings (FTHM.US) – AMC (po uzavření trhu)
3 trhy ke sledování
Nasdaq 100 (US100)
- SpaceX se dnes přidává do indexu. Zájem o společnost je masivní, ale cena akcií je velmi vysoká. To však nemění nic na tom, že půjde o největší IPO v historii.
Americký dolar (USD)
- Nevyrovnaná komunikace prezidenta Trumpa vede ke zvýšené volatilitě na měnovém trhu. Investoři zároveň čekají na zasedání FOMC v příštím týdnu.
Apple (AAPL.US)
- Společnost před několika měsíci podepsala kontrakt v hodnotě 2,5 miliardy USD na televizní vysílací práva pro MLS. Komerční úspěch letošního mistrovství světa, které může popularizovat fotbal v USA, pro ni proto není bez významu.
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