Měď klesá. Obchodníci čelí tlaku před zavedením amerických cel

Ceny mědi třetím dnem po sobě klesají, a to navzdory tomu, že se ještě na začátku týdne obchodovala nad hranicí 10 000 dolarů za tunu. Aktuální pokles je reakcí na zprávy o tom, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa plánuje zavést cla na dovoz mědi už během několika týdnů — a nikoliv měsíců, jak se původně předpokládalo.

Tento krok by mohl ukončit jednu z nejvýdělečnějších obchodních příležitostí posledních měsíců. Obchodníci totiž využívali cenového rozdílu mezi burzami v Londýně (LME) a New Yorku (Comex), kdy levnější měď ze zahraničí proudila do USA za výrazně vyšší ceny. V některých případech se platilo až 500 dolarů nad tržní cenu na LME, aby byla zajištěna rychlá dodávka na americký trh.

Pokud ale zásilky dorazí až po zavedení cel, může obchod skončit ztrátou. Kromě samotného cla, které se předpokládá ve výši 25 % (tedy cca 2 500 dolarů na tunu), by obchodníci přišli také o částky vynaložené na přepravu, financování a pojištění.

Cena mědi na LME ve čtvrtek dosáhla 9 827 dolarů za tunu, tedy o 0,2 % méně. Na burze Comex v New Yorku se obchodovalo kolem 5,2225 dolaru za libru, což znamená mírný pokles o 0,4 %. I přes korekci zůstává cenový rozdíl mezi oběma burzami výrazný.

Analytici přehodnocují své výhledy na další vývoj trhu. Původně očekávaný globální nedostatek mědi by mohl být méně pravděpodobný, pokud se nepodaří do USA dodat tolik kovu, jak bylo plánováno. Tato změna předpokladů vedla například banku Citigroup ke snížení odhadu ceny mědi na LME ze 10 000 na 9 500 dolarů za tunu v horizontu tří měsíců.

Kromě cenového vývoje a obchodních rizik souvisejících s americkými cly se trh s kovy potýká i s geologickými událostmi. Ceny cínu vzrostly o více než 3 % po silném zemětřesení v Barmě, která je významným producentem tohoto kovu. Detaily o škodách zatím nejsou známé, nicméně média informují o obětech a rozsáhlém poškození infrastruktury.

Zatímco trh s mědí prochází turbulentním obdobím, brzké zavedení amerických cel by mohlo přinést změnu globálních obchodních toků a zároveň oslabit poptávku. Vyšší ceny výrobků obsahujících měď by totiž mohly zpomalit průmyslovou aktivitu nejen v USA, ale i v dalších ekonomikách, včetně Číny, která je největším světovým spotřebitelem mědi.