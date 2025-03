Merz vyjádřil důvěru ve schválení německého dluhového balíčku

Předseda německého konzervativního bloku Friedrich Merz vyjádřil silný optimismus, že po čtvrteční rozpravě bude přelomový balíček výdajů financovaných z dluhu schválen parlamentem a získá potřebnou podporu pro jeho přijetí.

Merz, který se v příštích týdnech pasuje na nástupce kancléře Olafa Scholze, připustil, že jednání se Zelenými o dokončení financování obrany a infrastruktury jsou náročná. Současně vede koaliční jednání se sociálními demokraty (SPD). Navzdory těmto složitostem Merz nadále věří v dosažení svých cílů.

„Vždy máme před sebou více výzev, které musíme řešit,“ prohlásil Merz v rozhovoru pro veřejnoprávní televizi ZDF ve čtvrtek večer. „Věřím však, že řešení jsou na dosah.“

Blok vedený jeho Křesťanskodemokratickou unií (CDU) a SPD pracuje proti času, aby do úterý zajistil nadpoloviční většinu. To by jim umožnilo prosadit ústavní změny umožňující výjimky z omezení výdajů na obranu a vytvoření infrastrukturního fondu ve výši 500 miliard eur (542 miliard Kč).

Merz vystoupil na mimořádném zasedání parlamentu v Berlíně 13. března 2025. Hlavní politické strany, které v současné době po volbách z minulého měsíce sestavují novou koaliční vládu, se aktivně snaží získat podporu Zelených. Zelení však zatím návrh odmítají s tím, že slouží především jako politický nástroj pro předvolební sliby. Čtvrteční debata ve Spolkovém sněmu zdůraznila jejich přetrvávající odpor.

Merz čelí v parlamentní rozpravě kontrole

Merzovo vedení parlamentní diskuse vyvolalo kritiku poté, co nejprve Zelené za spolupráci pochválil, později však zaujal asertivnější postoj a trval na tom, že by se měli s navrhovanými opatřeními souvisejícími s klimatem spokojit. „Co chcete víc než to, co jsme navrhli?“ zeptal se, což vyvolalo negativní reakci členů Strany zelených.

Jeden z vysoce postavených zákonodárců SPD, který hovořil anonymně kvůli citlivosti jednání, naznačil, že Merzův přístup Zelené v klíčové fázi odradil. Nepřijetí finančního balíčku by také mohlo zmařit koaliční rozhovory mezi CDU/CSU a SPD, varoval zákonodárce.

Merz a SPD, kteří jsou čerstvě po volebním vítězství z 23. února, usilují o dokončení balíčku na financování dluhu před zahájením nového zasedání Bundestagu 25. března. Zpoždění by mohlo ztížit ústavní změny, neboť nedávné volební zisky krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) a krajně levicové strany představují výzvu pro zajištění potřebné dvoutřetinové většiny.

Minulý týden Merz a SPD představili odvážnou fiskální iniciativu zaměřenou na výrazné zvýšení výdajů na obranu a zřízení fondu pro investice do infrastruktury, která by obešla přísná německá pravidla pro zadlužování, jež přispěla k pádu Scholzovy vlády.

Zatímco v jednáních o financování obrany bylo dosaženo pokroku, podle zdrojů blízkých diskusím přetrvávají značné neshody ohledně infrastrukturní složky.

Zelení kritizují Merzův přístup, ale nechávají si otevřené dveře pro jednání

Merzovy výroky během rozpravy vyvolaly ostrou kritiku Kathariny Drögeové, spolupředsedkyně parlamentní frakce Zelených. Obvinila ho z klamání voličů kvůli politickému prospěchu. „Pokud se ptáte, proč jednání mezi námi a vámi probíhají tak, jak probíhají, můžeme vám to říct: Nevěříme vašemu slovu,“ tvrdila Drögeová.

Přesto naznačila ochotu pokračovat v jednání a prohlásila: „Jsme připraveni jednat.“

Výsledek těchto jednání rozhodne o tom, zda Německo pokročí v navrhovaném fiskálním balíčku, který určí směr investic do obrany a rozvoje infrastruktury v příštích letech.