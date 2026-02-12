Google čelí novým antimonopolním obviněním EU kvůli praktikám v oblasti online reklamy

-
Společnost Alphabet, mateřská firma Googlu, čelí dalšímu tlaku ze strany evropských regulátorů. Evropská komise pokročila v novém antimonopolním řízení zaměřeném na podnikání Googlu v oblasti digitální reklamy. Případ zvyšuje regulatorní riziko pro jednu z nejziskovějších částí podnikání společnosti a může vést k významným strukturálním opatřením nebo vysokým finančním sankcím.
Prohloubení vyšetřování dominance v ad tech segmentu
Evropská komise zintenzivnila vyšetřování digitálních reklamních praktik Googlu, přičemž se zaměřuje na možné zneužití dominantního postavení v celém reklamním ekosystému. Regulátoři zkoumají roli společnosti v několika vrstvách trhu – od nástrojů pro inzerenty přes reklamní burzy až po servery pro správu reklamy vydavatelů.
Klíčovou otázkou je, zda Google neupřednostňoval vlastní služby prostřednictvím vertikální integrace svých technologií, čímž mohl znevýhodnit konkurenci, omezit transparentnost trhu a snížit výběr pro inzerenty i vydavatele.
Nové obvinění navazuje na předchozí pokuty EU týkající se systému Android, nákupní platformy Google Shopping a dalších reklamních praktik.
Možná strukturální opatření
Na rozdíl od dřívějších případů, které skončily převážně finančními sankcemi, může současné řízení vést i k hlubším zásahům. Evropská komise naznačila, že samotná behaviorální opatření nemusejí být dostatečná a že v případě prokázání porušení pravidel může zvážit i strukturální změny, včetně případného oddělení části podnikání.
Reklamní byznys Googlu patří k hlavním zdrojům příjmů skupiny Alphabet a generuje desítky miliard dolarů ročně. Případná restrukturalizace by tak mohla zásadně ovlivnit globální trh digitální reklamy.
Širší regulatorní kontext
Případ přichází v době, kdy Evropská unie aktivně uplatňuje nové regulatorní rámce, zejména Digital Markets Act (DMA) a Digital Services Act (DSA), jejichž cílem je omezit tržní sílu velkých technologických „gatekeeperů“.
Evropská unie dlouhodobě zastává přísnější přístup k regulaci technologických gigantů než Spojené státy a často udává směr globální regulace. Vývoj v tomto případě může mít dopad nejen na evropské operace Googlu, ale i na jeho globální strategii.
Reakce trhu a dopady pro investory
Po zveřejnění zprávy zaznamenaly akcie Alphabetu mírnou volatilitu, když investoři hodnotili možná finanční i strukturální rizika. Přestože trhy jsou na regulatorní tlak vůči velkým technologickým firmám již zvyklé, nejistota ohledně rozsahu případných opatření zůstává.
Investoři budou sledovat další kroky Evropské komise a možné paralelní kroky regulačních orgánů v USA nebo dalších jurisdikcích.
