Palo Alto Networks plánuje duální kotaci v Tel Avivu po dokončení akvizice CyberArk za 25 miliard USD

Palo Alto Networks plánuje sekundární kotaci na Tel Aviv Stock Exchange pod tickerem „CYBR“.
Oznámení následuje po dokončení akvizice CyberArk za 25 miliard USD.
Integrace posiluje nabídku společnosti v oblasti identity a privilegovaného přístupu.
Duální kotace může zvýšit likviditu akcií a posílit vazby na izraelský technologický sektor.
Společnost Palo Alto Networks, přední americká firma v oblasti kybernetické bezpečnosti obchodovaná na burze Nasdaq, oznámila plán sekundární kotace na Tel Aviv Stock Exchange (TASE) po dokončení akvizice izraelské společnosti CyberArk Software v hodnotě 25 miliard USD. Tento krok posiluje globální postavení společnosti a zároveň prohlubuje její vazby na izraelský technologický sektor.
Akcie společnosti budou i nadále obchodovány na Nasdaq pod tickerem PANW, zatímco na TASE mají být obchodovány pod symbolem „CYBR“. Přesné datum zahájení obchodování v Tel Avivu zatím nebylo oznámeno.
Největší akvizice v historii společnosti
Akvizice CyberArk představuje největší transakci v historii Palo Alto Networks. Integrací řešení CyberArk v oblasti identity a řízení privilegovaného přístupu společnost posiluje svou platformu, která již zahrnuje síťovou, cloudovou a aplikační bezpečnost.
Akcionáři CyberArk obdrží 45 USD v hotovosti a 2,2005 akcie Palo Alto Networks za každou drženou akcii. Identitní bezpečnost zůstane klíčovou součástí portfolia a bude postupně integrována do širší bezpečnostní platformy společnosti.
Význam kotace na burze v Tel Avivu
Duální kotace přináší několik strategických výhod. Izraelským institucionálním i retailovým investorům poskytne přímější přístup k akciím Palo Alto Networks a může zvýšit likviditu na tamní burze. Společnost se zároveň může stát jednou z největších firem podle tržní kapitalizace na TASE.
Izrael je považován za globální centrum kybernetických inovací a Palo Alto zde provozuje své největší výzkumné a vývojové centrum mimo Silicon Valley. Duální kotace tak symbolicky potvrzuje význam izraelského trhu pro další růst společnosti.
Reakce trhu a širší kontext
Po oznámení transakce zaznamenaly akcie Palo Alto Networks mírný pokles, když investoři zvažovali krátkodobé integrační náklady oproti dlouhodobému strategickému přínosu. Analytici se nyní zaměří na nadcházející výsledky hospodaření, které mohou naznačit tempo integrace a očekávané synergie.
Transakce přichází v době rostoucí globální poptávky po komplexních kyberbezpečnostních řešeních, zejména v oblasti ochrany identity a přístupu k citlivým systémům.
