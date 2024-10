Micron technology tento týden roste díky lepšímu výhledu

Společnost Micron Technology Inc. (MU.US), přední americký výrobce paměťových čipů zaznamenala tento týden růst o 15 % poté, co vydala lepší výhled tržeb a zisku. Ty pohání rostoucí poptávka po hardwaru pro umělou inteligenci (AI). Očekávané tržby za první čtvrtletí fiskálního roku činí přibližně 8,7 miliardy dolarů, což překonává odhady analytiků, kteří počítali s 8,32 miliardy dolarů. Micron také předpokládá zisk 1,74 dolaru na akcii, což převyšuje projekce 1,52 dolaru.

Nárůst akcií Micronu podtrhuje vzrušení kolem AI a jejích dopadů na polovodičový průmysl. Firma těží z rostoucí poptávky po vysoce výkonné paměti (HBM), klíčové pro systémy AI, což jí umožňuje zvyšovat ceny a zabezpečit dlouhodobé smlouvy. Micron už prodal veškerou HBM na roky 2024 a 2025, což svědčí o silném zájmu ze strany zákazníků.

Nedávná zpráva Bain & Company předpovídá, že trh s AI by mohl do roku 2027 vzrůst na 780 až 990 miliard dolarů. David Crawford z Bainu upozorňuje, že investice do AI se zvyšují napříč různými velikostmi firem, což ukazuje na širokou dostupnost technologií.

Nicméně na trhu se objevila volatilita, když analytici vyjadřují obavy z udržitelnosti růstu a potenciálních nedostatků polovodičů, které by mohly ovlivnit dodavatelské řetězce. Michael Darda z Roth Capital Partners varuje před přehnaným optimismem a nadhodnocením, což může vést k vyrovnání na trhu.

Mezi těmito smíšenými signály se někteří investoři obávají, že současné nadšení na trhu nemusí být dlouhodobé. Jak se Micron vyrovnává s těmito výzvami, jeho postavení jako klíčového hráče v technologickém ekosystému bude i nadále důležité pro budoucí růst v oblasti umělé inteligence.

Zdroj: xStation