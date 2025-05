Microsoft ve 3. čtvrtletí 2025 překonal očekávání, protože cloud a umělá inteligence jsou hnací silou růstu

Společnost Microsoft oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2025, které výrazně překonaly očekávání analytiků a zdůraznily silnou pozici společnosti v oblasti cloudu a umělé inteligence. Akcie technologického giganta vzrostly v odpoledním obchodování až o 7 %.

Klíčové údaje ze zprávy:

Tržby: 70,1 miliardy USD (meziroční nárůst o 13 % oproti očekávaným 68,4 miliardám USD)

Čistý zisk: 25,8 miliardy USD (meziroční nárůst o 18 %)

Zisk na akcii (EPS): 3,46 USD (oproti očekávaným 3,21 USD)

Tržby z cloudu: 42,4 miliardy USD (meziroční nárůst o 20 %)

Tržby z inteligentního cloudu: 26,8 miliardy USD (meziroční nárůst o 21 %)

Tržby z produktivity a obchodních procesů: 29,9 miliardy USD (meziroční nárůst o 10 %)

Vyšší tržby z osobních počítačů: 13,4 miliardy USD (meziroční nárůst o 6 %)

Růst tržeb z Azure a dalších cloudových služeb (v konstantní měně): +33 % (oproti očekávaným +31 %)

Příspěvek umělé inteligence k růstu Azure: 16 procentních bodů (oproti očekávaným 15,6)

Klíčové faktory růstu:

Cloud a umělá inteligence: Hlavním motorem růstu společnosti Microsoft zůstává segment cloudu. Tržby z cloudu dosáhly 42,4 miliardy dolarů, přičemž expanzi služby Azure podpořilo rostoucí zavádění řešení umělé inteligence u podnikových zákazníků.

Produktivita a podnikání: Růst zaznamenaly také příjmy z nabídek, jako jsou Office 365, Dynamics a LinkedIn, což svědčí o široké diverzifikaci zdrojů příjmů.

Osobní počítače: Segment zahrnující Windows, Xbox a reklamu ve vyhledávání zaznamenal mírný růst, přičemž znatelně se zvedly příjmy z reklamy a obsahu a služeb Xbox.

Komentář vedení:

Satya Nadella, generální ředitel společnosti Microsoft, zdůraznil, že „Microsoft Cloud a umělá inteligence umožňují organizacím napříč všemi odvětvími zvýšit produktivitu, zefektivnit náklady a urychlit růst. Jsme i nadále odhodláni posouvat hranice možností AI a přinášet inovace napříč celým naším stackem - od infrastruktury až po aplikace -, abychom zákazníkům poskytovali diferencovanou hodnotu.“

Amy Hood, finanční ředitelka, vyzdvihla silnou poptávku po cloudových nabídkách společnosti a její provozní efektivitu, která se projevila v robustním růstu zisku a provozní marže.

Reakce trhu:

Po skončení obchodování došlo k 7% nárůstu ceny akcií společnosti Microsoft. Pokud by akcie otevřely kolem 420 USD za akcii, představovalo by to nejvyšší úroveň od 31. ledna.