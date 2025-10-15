MMF zvyšuje výhled globálního růstu, podpořeného investičním boomem poháněným umělou inteligencí 🔎

- Globální růst: MMF očekává 3,2 % v roce 2025 a 3,1 % v roce 2026; inflace zůstává vytrvalá
- Obchodní válka: Cla mezi USA a Čínou by mohla snížit globální HDP přibližně o 0,3 p. b., pokud se napětí vyostří
- Regionální výhled: Zvýšené prognózy pro Egypt, Nigérii a subsaharskou Afriku; Velká Británie nadále bojuje s vysokou inflací
Pierre-Olivier Gourinchas, ředitel výzkumného oddělení MMF, spolu s Petyou Koevou Brooks (zástupkyní ředitele) a Denizem Iganem (vedoucím oddělení), představili nejnovější Světový hospodářský výhled.
Fond očekává globální růst HDP ve výši 3,2 % v roce 2025 a 3,1 % v roce 2026, přičemž upozorňuje, že dezinflace zpomalila a cenové tlaky zůstávají vyšší, než se dříve předpokládalo. Gourinchas varoval, že celní šok ze strany USA stále působí jako negativní nabídkový faktor, který zvyšuje inflaci a zatěžuje růst. Celkový dopad obchodní války je však menší, než se původně obávalo, díky omezené odvetě a odolným dodavatelským řetězcům.
Obchodní napětí zůstává klíčovým rizikem. Negativní scénář MMF naznačuje, že další eskalace by mohla snížit globální produkci zhruba o 0,3 procentního bodu. Gourinchas dále vyzdvihl geopolitickou fragmentaci a investiční boom v oblasti umělé inteligence jako klíčové globální trendy. Slabší dolar přispěl ke zvolnění finančních podmínek a snížení inflačních tlaků v dovozu v mnoha rozvíjejících se ekonomikách.
Regionální výhled:
- Brooks uvedla, že výhled růstu Egypta byl revidován směrem nahoru na 4,3 % v roce 2025 a 4,5 % v roce 2026, spolu s prudkým poklesem inflace z 40měsíčního maxima.
- Igan zmínil, že výhled růstu Nigérie byl zvýšen na 3,9 % v roce 2025 a 4,2 % v roce 2026, podpořený zlepšeným sentimentem, silnější těžbou komodit a omezeným dopadem cel.
- Subsaharská Afrika byla revidována na 4,1 % v roce 2025 a 4,4 % v roce 2026, díky stabilizaci a reformnímu impulsu.
- Spojené království se mezi zeměmi G7 vyjímá růstem o 1,3 % v letech 2025 i 2026, i když inflace zůstává zvýšená (3,4 % v roce 2025, s trendem k 2,5 %), což ospravedlňuje opatrný přístup Bank of England ke snižování sazeb.
- U Číny MMF zdůraznil rostoucí roli domácí poptávky při kompenzaci slabých exportů, zároveň však varoval před přetrvávajícím napětím v sektoru nemovitostí a rostoucími externími nerovnováhami.
