Model umělé inteligence společnosti DeepSeek zpochybňuje obchodní omezení USA na čipy Nvidia

Čínský startup DeepSeek představil výkonný model umělé inteligence R1, který zpochybňuje snahy USA omezovat technologický pokrok Číny. Navzdory americkým obchodním omezením zaměřeným na vývoz pokročilých čipů Nvidia vytvořili inženýři společnosti DeepSeek konkurenceschopný systém umělé inteligence, což vyvolalo debaty o účinnosti těchto opatření a jejich důsledcích pro národní bezpečnost.

Model R1, vyvinutý za zlomek nákladů, které vynaložily konkurenční firmy zabývající se umělou inteligencí, vyvolal v pondělí rozruch na světových technologických trzích. Oznámení vedlo k výprodeji technologických akcií, protože investoři zpochybnili smysl utrácení miliard za pokročilý hardware. Vývoj také znovu rozvířil diskuse ve Washingtonu o tom, jak nejlépe zabránit Číně v rozvoji jejích schopností v oblasti umělé inteligence.

Obcházení kontrol vývozu

USA zavedly v říjnu 2022 rozsáhlá omezení vývozu nejvyspělejších čipů Nvidia do Číny a od té doby tato opatření zpřísnily. Společnost Nvidia však navrhla méně výkonné čipy, například H800, speciálně pro čínský trh. Společnost DeepSeek údajně využila tyto čipy - dodávané do Číny do října 2023 - k vytvoření svého modelu R1, který konkuruje špičkovým nabídkám firem, jako je OpenAI.

Společnost Nvidia popsala úspěch společnosti DeepSeek jako „vynikající pokrok v oblasti umělé inteligence“, který ukazuje, jak mohou firmy maximalizovat potenciál technologií vyhovujících exportním podmínkám. Pat Gelsinger, bývalý generální ředitel společnosti Intel, poznamenal: „Exportní zákony omezovaly dostupné zdroje, takže čínští inženýři museli inovovat - a uspěli. Inženýrství se daří v podmínkách omezení.“

Výzvy k přísnější politice USA

Oznámení přimělo americké zákonodárce, aby vyzvali Trumpovu administrativu k zavedení přísnějších kontrol vývozu. „Nemůžeme dovolit, aby čínské modely jako DeepSeek ohrožovaly naši národní bezpečnost nebo využívaly americké technologie pro své ambice v oblasti umělé inteligence,“ uvedl zástupce John Moolenaar, spolupředseda výboru pro americko-čínskou konkurenci.

Trump označil vydání R1 za „výzvu k probuzení“ pro americký průmysl a zdůraznil potřebu udržet si konkurenceschopnost. Uznal, že model je pozitivním vývojem pro zpřístupnění AI, ale zdůraznil, že je důležité udržet si náskok v oblasti inovací AI.

Geopolitické důsledky pro společnost Nvidia a vývoj AI

Čipy společnosti Nvidia zůstávají ústředním prvkem globálního závodu v oblasti AI, což z této společnosti činí ústřední bod napětí mezi USA a Čínou. Ačkoli Nvidia vytvořila pro čínský trh ještě méně pokročilý čip H20, účinnost takových opatření zůstává nejistá.

Odborníci tvrdí, že kontroly vývozu musí být prováděny rychleji a v koordinaci se spojenci. Donald Pearce, bývalý úředník ministerstva obchodu, zdůraznil, že klíčem k účinným obchodním omezením je včasná identifikace „choke-point“ technologií.

Rychlý pokrok společnosti DeepSeek

Společnost DeepSeek použila snížené čipy Nvidia a překonala tak technologické překážky, jako jsou omezení rychlosti propojení, které zavedly dřívější americké kontroly. Greg Allen, ředitel Wadhwaniho centra pro umělou inteligenci, poznamenal: „Model R1 ukazuje opožděný dopad kontrol vývozu v roce 2022, ale očekává se, že opatření v roce 2023 přinesou výraznější výsledky.“

Generální ředitel společnosti DeepSeek Liang Wenfeng však zůstává neohrožen. „Peníze pro nás nikdy nebyly problémem,“ řekl Liang v roce 2024. „Problémem je přístup k pokročilým čipům.“

Co bude dál v politice USA v oblasti umělé inteligence?

Vydání R1, které se shoduje se začátkem Trumpova prezidentství, představuje pro jeho administrativu výzvu. Rozhodnutí o tom, zda rozšířit omezení pro čipy Nvidia nebo zavést další kontroly, bude určovat budoucnost technologické soutěže mezi USA a Čínou. Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang vyjádřil optimismus a očekává, že pod Trumpovým vedením bude regulace méně přísná.

Průlom v R1 podtrhuje složitost kontroly technologií umělé inteligence a globální konkurence, kterou podporují. Škálování a zdokonalování takových modelů bude vyžadovat značné výpočetní zdroje, k nimž má nyní DeepSeek kvůli přísnějším kontrolám vývozu ze strany USA potíže získat přístup.