Mondelez zvažuje akvizici společnosti Hershey s cílem vytvořit giganta v oblasti občerstvení

Společnost Mondelez International Inc., chicagský výrobce občerstvení a sladkostí, údajně zkoumá možnost akvizice ikonického amerického výrobce čokolády Hershey Co., což by mohlo vést k vytvoření potravinářského konglomerátu s celkovým obratem téměř 50 miliard dolarů. Zdroje obeznámené se záležitostí, které si přály zůstat v anonymitě kvůli soukromé povaze jednání, prozradily, že společnost Mondelez předběžně oslovila zájemce o potenciální fúzi.

Po této zprávě akcie společnosti Hershey v pondělí vzrostly až o 19 %, což představuje největší jednodenní nárůst za posledních osm let. V polovině dopoledního obchodování v New Yorku akcie vzrostly o 12 %, což zvýšilo tržní hodnotu společnosti Hershey na 40 miliard USD. Akcie společnosti Mondelez mezitím klesly o 2 %, takže tržní kapitalizace společnosti činí přibližně 83 miliard USD.

Není to poprvé, co společnost Mondelez usiluje o Hershey. V roce 2016 společnost Mondelez upustila od potenciálního převzetí poté, co společnost Hershey odmítla její nabídku ve výši 23 miliard dolarů. V současné době se hodnota společnosti Hershey včetně dluhu pohybuje podle údajů agentury Bloomberg kolem 45 miliard dolarů. Případná akvizice by pravděpodobně překonala největší obchod z roku 2024 - nákup společnosti Kellanova společností Mars Inc. za 36 miliard dolarů.

Klíčovou překážkou pro jakoukoli transakci je společnost Hershey Trust Co, která prostřednictvím vlastnictví akcií třídy B kontroluje přibližně 80 % hlasovacích práv společnosti. Trust sice diverzifikuje své podíly prodejem některých akcií, ale jeho podpora by byla pro uskutečnění jakékoli akvizice klíčová. Pokud by byl Trust otevřený prodeji, mohla by společnost Hershey podle zdrojů potenciálně přilákat zájem dalších uchazečů.

Zdroje zdůraznily, že diskuse jsou zatím v počáteční fázi a není zaručeno, že povedou k dohodě. Zástupci společností Hershey, Hershey Trust a Mondelez se odmítli vyjádřit.

Odvětví balených potravin se potýká s významnými problémy, včetně snižujících se objemů, pomalejšího růstu a měnících se preferencí spotřebitelů. Rostoucí povědomí o zdraví a odpor vůči zvyšování cen přiměly společnosti k inovacím a průzkumu nových trhů. Toto prostředí vedlo k větší konsolidaci mezi hráči v odvětví.

Společnost Mondelez, známá svými značkami jako Oreo, Toblerone a Ritz, se zaměřuje na rozšíření svého portfolia čokolád, sušenek a pečených snacků. Analytici z Bloomberg Intelligence v září uvedli, že společnost je „vstřícná k akvizicím“ a má finanční kapacitu na realizaci fúzí a akvizic. Společnost Mondelez nedávno vykázala lepší než očekávaný zisk za třetí čtvrtletí, což dále posílilo její pozici.

Společnost Hershey, která byla založena na konci 19. století a je známá značkami jako Reese's Peanut Butter Cups a Hershey's Kisses, se v posledních měsících potýká s nepříznivými podmínkami. Zvýšené ceny kakaa a cukru zatížily její marže a spotřebitelé citliví na inflaci přiměli společnost snížit prognózy růstu čistých tržeb a zisku. V listopadu společnost Hershey rozšířila své portfolio výrobků akvizicí společnosti Sour Strips, čímž zdůraznila svůj závazek diverzifikovat kategorii sladkostí.

Výsledek jednání by mohl změnit podobu celosvětového odvětví rychlého občerstvení.

