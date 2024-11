Mozkové čipy: Nová revoluce v medicíně a investicích za 400 miliard dolarů

Revoluce v rozhraní mezi mozkem a počítačem (BCI) nabírá obrátky, přičemž podle zprávy investiční banky Morgan Stanley se celkový trh odhaduje na 400 miliard dolarů. Tyto technologie, vyvíjené více než století, by mohly být komerčně dostupné do pěti let. Klíčovými hráči na trhu jsou společnosti jako Neuralink, Synchron, Precision Neuroscience a Paradromics.

Morgan Stanley odhaduje, že příjmy z BCI operací by mohly do roku 2041 dosáhnout 1 miliardy dolarů ročně. Počáteční aplikace zahrnují pomoc pacientům s neurologickými onemocněními, jako jsou mrtvice, deprese nebo epilepsie.

Elon Musk, zakladatel společnosti Neuralink, tvrdí, že budoucnost nebude potřebovat mobilní telefony, pouze neurotechnologii. Investoři jako Bill Gates, Jeff Bezos a Peter Thiel podporují rozvoj těchto technologií.

Startupy, jako je Precision Neuroscience, využívají inovativní přístupy k minimalizaci invazivnosti. Očekává se, že BCI technologie budou stát v průměru šestimístné částky a změní životy lidí s postižením tím, že jim umožní větší nezávislost.