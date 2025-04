Nadcházející Trumpův „Den osvobození“ tlačí zlato na rekordní úrovně 🔔

Prezident Trump plánuje 2. dubna představit rozsáhlý soubor nových cel, a to během dne, který označil jako „Den osvobození“ pro USA. Nejistota spojená s touto událostí pohání dnešní výprodeje na akciových trzích a zároveň podporuje růst ceny zlata.

Zlato dnes posiluje o +1,23 % a dosahuje hodnoty 3 120 USD za unci, protože nejistota na finančních trzích dosahuje rekordních úrovní. Dnešní růst se netýká pouze zlata – nahoru míří i další drahé kovy, včetně stříbra (+0,10 %), palladia (+0,66 %) a platiny (+1,10 %).

Nejistotu na trzích dále zvyšuje rekordně nízká úroveň spotřebitelské důvěry v USA, která je nyní srovnatelná s obdobím finanční krize v roce 2008. K tomu se přidávají i nejnovější údaje o inflaci PCE, které překonaly očekávání. Tato kombinace faktorů přiměla investory k výprodejům akcií a útěku do bezpečných aktiv.





Zlato vstupuje do fáze parabolického růstu, když dnes prolomilo hranici 3 100 USD za unci. Cena zlata se nyní přibližuje k horní hraně rostoucího kanálu, která opakovaně fungovala jako efektivní zóna pro realizaci zisků.

Zdroj: xStation 5

Dnešní volatilita na trzích po víkendu může pramenit z rozhovorů, které poskytl Donald Trump. V neděli uvedl novinářům na palubě letadla Air Force One, že nová odvetná cla, která tento týden oznámí, budou platit pro všechny země, nikoli jen pro vybranou skupinu. Podle zpráv Trump tlačí na své poradce, aby zaujali tvrdší postoj, a připravuje se na eskalaci globální obchodní války.

Navíc den předtím, v sobotu, Trump uvedl, že by zvážil zavedení „sekundárních cel“ na ruskou ropu, pokud by Rusko bránilo mírovému řešení války na Ukrajině. Tato cla by postihovala země nakupující ruskou ropu omezením přístupu na americké trhy nebo clem až ve výši 50 %.

Riziko eskalace ropného konfliktu dnes podporuje ceny OIL.WIT (+1,00 %).