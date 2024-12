NATGAS roste o téměř 8 % 🚨

📈 Nižší než očekávané předpovědi teplot v USA na začátku ledna podporují ceny zemního plynu

Futures kontrakty na zemní plyn NATGAS na začátku pondělního obchodování posilují o téměř 8 % poté, co NOAA zveřejnila aktualizované předpovědi počasí, které ukazují na výrazně nižší teploty v USA, než se původně očekávalo.

Meteorologové očekávají výrazné ochlazení na východním pobřeží s pravděpodobností blížící se 95 %. Tyto údaje by mohly zvýšit poptávku po topných palivech a zvýšit provoz elektráren. Očekává se, že tyto podnormální teploty přetrvají nejméně do poloviny února. Zdroj: Bloomberg Financial LP

NATGAS zahájil obchodování s býčí mezerou směrem vzhůru, která svým rozsahem srazila místní maxima zaznamenaná v listopadu loňského roku. Z technického hlediska si komodita po celou dobu udržovala stabilní růstový trend.