Německo rozjíždí zelenou záchranu průmyslu za miliardy eur 🏭

- Německo spustilo aukci až za €5 miliard na podporu snižování emisí v těžkém průmyslu.
- Program se zaměřuje na sektory jako ocel, chemie, cement a sklo, nově včetně technologií pro zachytávání CO2.
- Firmy budou mít mírnější emisní cíle než v předchozím kole a dotace mohou pokrývat dodatečné náklady po dobu 15 let.
- Konečné spuštění podpory ještě závisí na schválení ze strany Evropské komise.
- Německo spustilo aukci až za €5 miliard na podporu snižování emisí v těžkém průmyslu.
- Program se zaměřuje na sektory jako ocel, chemie, cement a sklo, nově včetně technologií pro zachytávání CO2.
- Firmy budou mít mírnější emisní cíle než v předchozím kole a dotace mohou pokrývat dodatečné náklady po dobu 15 let.
- Konečné spuštění podpory ještě závisí na schválení ze strany Evropské komise.
Německo spustilo novou aukci dotačního programu, v rámci kterého nabídne až €5 miliard na podporu těžkého průmyslu při snižování emisí oxidu uhličitého. Cílem je pomoci energeticky náročným odvětvím, jako jsou chemie, ocelářství, cementářství nebo sklářství, přejít na čistší výrobní procesy a zároveň si udržet konkurenceschopnost vůči průmyslovým rivalům z Číny a Spojených států. Přestože letošní objem podpory je nižší než dříve plánovaných €6 miliard, jde o významný krok v německé klimatické strategii.
Program je důležitý zejména proto, že Německo chce do roku 2030 snížit své emise o dvě třetiny oproti úrovním z roku 1990. Pro největší evropskou ekonomiku je to mimořádně náročný úkol, protože její průmyslová základna patří k energeticky nejnáročnějším v Evropě. Nová dotační aukce má firmám pomoci překlenout rozdíl mezi náklady na tradiční výrobu a dražšími nízkoemisními technologiemi. Poprvé se navíc do podpory dostanou také technologie pro zachytávání a ukládání CO2, což může být klíčové pro sektory, kde je úplná dekarbonizace obtížná.
Oznámení německého ministerstva hospodářství zároveň zmírnilo nejistotu, zda vláda kancléře Friedricha Merze bude v plánovaných klimatických podporách pokračovat. Konzervativně vedený kabinet totiž dříve avizoval revizi klimatických dotací a po pádu předchozí vlády kvůli rozpočtovému sporu byly původní plány výrazně zpožděny. Původně se diskutovalo až o €23 miliardách podpory, tento záměr však byl po politických a fiskálních problémech odložen.
První aukce tohoto programu proběhla v roce 2024 a přinesla dotace v hodnotě €2,8 miliardy pro 15 projektů. Nové kolo tak navazuje na již otestovaný mechanismus, ale přichází s upravenými pravidly. Klimatické kontrakty, nově označované jako CO2 kontrakty pro rozdíl, mají firmám kompenzovat dodatečné náklady nízkoemisní výroby po dobu 15 let. Princip spočívá v tom, že stát pomáhá pokrýt rozdíl mezi náklady na konvenční výrobu a čistšími technologiemi, jako je vodík nebo zachytávání uhlíku.
Podmínky pro firmy budou tentokrát mírnější než v předchozím kole. Společnosti budou muset snížit emise o 50 % po čtyřech letech, zatímco v minulém kole byla požadována redukce o 60 % už po třech letech. Zároveň budou mít podniky výhodnější podmínky pro případné vracení podpory státu a jednodušší možnost odstoupit od smluv, pokud nastanou závažné vnější okolnosti. Tento krok může zvýšit zájem firem, protože transformace průmyslu je kapitálově náročná a zároveň vystavená nejistotě ohledně cen energií, poptávky i regulatorního vývoje.
Firmy, které se zapojily do přípravného řízení, mohou podávat své nabídky do 7. září. Program však ještě potřebuje konečný souhlas Evropské komise, protože se jedná o státní podporu. Pro investory i průmyslové podniky bude klíčové sledovat, zda Brusel schválení udělí a jak rychle budou peníze přiděleny. Pokud se program rozběhne podle plánu, může se stát jedním z hlavních nástrojů německé průmyslové transformace v příštích letech.
Z pohledu trhu jde o signál, že Německo nechce z klimatických ambicí ustoupit, ale zároveň se snaží přizpůsobit politické a rozpočtové realitě. Podpora ve výši €5 miliard je menší než původně plánované částky, přesto může být zásadní pro firmy, které zvažují investice do vodíku, zachytávání uhlíku nebo modernizace výrobních linek. Úspěch programu bude záviset nejen na výši dotací, ale také na tom, zda dokáže průmyslu nabídnout dostatečnou jistotu v době rostoucí globální konkurence.
Denní shrnutí: Konflikt znovu eskaluje - indexy klesají, ropa roste
Írán porušuje příměří🚨Indexy pod tlakem
Miliardy eur pro Slovensko visí ve vzduchu. Co by zmrazení eurofondů znamenalo? 💶🌍
BREAKING: Írán útočí na americké lodě? Ceny ropy prudce rostou
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.