Denní shrnutí: Konflikt znovu eskaluje - indexy klesají, ropa roste

- Pozornost investorů se přesouvá od výsledkové sezóny k Íránu. Vše nasvědčuje tomu, že Írán porušil příměří ostřelováním SAE a řady plavidel v Hormuzském průlivu. Mnoho investorů je přesvědčeno, že by se brzy mohly obnovit plnohodnotné bojové operace, což doléhá na akciové indexy a podporuje ceny energetických komodit.
- Americké indexy kvůli geopolitickým obavám ztrácejí těsně pod 1 %. Největší poklesy jsou patrné u Dow Jones, jehož futures místy klesají o více než 1 %. Nasdaq si vede nejlépe a omezuje ztráty pod 0,3 %.
- Objevuje se také více otázek kolem amerického dluhu. Výnosy amerických státních dluhopisů zaznamenávají citelný růst, zejména u splatností 1–5 let. John Williams se na konferenci newyorského Fedu pokusil sentiment uklidnit — prezident místního Fedu uvedl, že americká ekonomika je na nejistotu a riziko dobře připravena.
- GameStop (GME.US), společnost často spojovaná s kategorií takzvaných „meme akcií“, oznámila záměr převzít platformu eBay. Analytici upozorňují na omezenou schopnost firmy tuto transakci financovat. Akcie nejprve vzrostly o více než 6 %, ale v průběhu seance obrátily a zakončily se ztrátou přes 7 %.
- Palantir (PLTR.US) zveřejní výsledky po uzavření amerického trhu. Trh očekává dvojciferné zlepšení ziskovosti a komentář reagující na obavy z dlouhodobého tempa růstu v komerčním segmentu.
- Americká makrodata překvapila pozitivně. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby vzrostly podle očekávání o 0,8 %, ale tovární objednávky zrychlily meziměsíčně o 1,5 % oproti očekávání pouze 0,5 %.
- Na pozadí napětí na Blízkém východě zaznamenaly téměř všechny hlavní evropské indexy výrazné ztráty. Poklesům vévodilo Španělsko — ke konci dne futures na IBEX ztrácely až 3 %.
- Sentiment ve zpracovatelském průmyslu je mnohem lepší než na akciovém trhu. Evropské výrobní PMI ve většině zemí bloku překvapily pozitivně a téměř všechny státy dokázaly posunout PMI nad hranici 50 bodů. Souhrnný výsledek eurozóny dosáhl 52,2 bodu.
- Na devizových trzích je výrazně vidět pohyb australského dolaru. AUD vůči americkému dolaru oslabuje o více než 0,6 %, hlavně v důsledku slabších než očekávaných inflačních dat. Podobný tón lze pozorovat i u novozélandského dolaru.
- U komodit se pozornost investorů soustředí na ropu. Vzhledem k riziku obnovení plnohodnotného konfliktu v Hormuzském průlivu ropa Brent roste téměř o 5 % a místy překračuje 114 USD za barel. WTI omezuje zisky na 3 % a pohybuje se kolem 105 USD.
- Drahé kovy klesají: zlato ztrácí těsně pod 2 %, zatímco stříbro odepisuje 3 %.
- Mezi zemědělskými komoditami roste kakao o více než 8 %, protože obchodníci započítávají riziko nedostatku hnojiv potřebných pro pěstování, což by mohlo změnit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou.
- Cukr také roste, a to o 2 %, protože větší část cukrové třtiny je přesměrovávána do výroby etanolu.
- Navzdory nejistotě zůstává sentiment na kryptoměnových trzích pozitivní. Bitcoin se vrátil nad 80 000 USD a roste téměř o 2 %. Ethereum přidává zhruba 1,8 %. Solana snižuje zisky pod 1 % a drží se kolem 85 USD.
