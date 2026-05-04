Miliardy eur pro Slovensko visí ve vzduchu. Co by zmrazení eurofondů znamenalo? 💶🌍

- Evropský parlament vyzval Komisi ke zvážení zmrazení eurofondů pro Slovensko - důvodem jsou obavy o právní stát a podezření ze zneužívání dotací
- Rozhodnutí není závazné, konečné slovo má Evropská komise
- Slovensko ročně čerpá 1,5 až 2 miliardy eur z eurofondů - jde o dominantní zdroj veřejných investic
- Ke konci listopadu 2025 bylo vyčerpáno jen 12,3 % z celkového balíku 12,59 miliardy eur
- Do konce 2026 hrozí propadnutí 2,12 miliardy eur zpět do Bruselu pokud čerpání nezrychlí
- Stát nemá vlastní zdroje na náhradu - deficit 4,45 % HDP, dluh 61,39 % HDP
- Evropská komise odhaduje růst HDP Slovenska na rok 2026 na 1,0 % - při předpokladu že eurofondy plynou standardně
- Zmrazení by nejvíce zasáhlo dopravní infrastrukturu a projekty samospráv
Evropský parlament minulý týden výraznou většinou schválil usnesení, kterým vyzval Evropskou komisi ke zvážení zmrazení eurofondů pro Slovensko. Důvodem jsou obavy o stav právního státu. Konkrétně zrušení NAKA a Úřadu speciální prokuratury, změny v trestním právu a podezření ze zneužívání evropských dotací. Rozhodnutí není závazné, jde o politický signál. Konečné slovo má Evropská komise. Otázka však zůstává, co by zmrazení eurofondů pro Slovensko skutečně znamenalo?
Slovensko každý rok čerpá z evropských fondů jeden a půl až dvě miliardy eur. Tato suma tvoří dominantní zdroj veřejných investic v zemi. Pokud by Brusel kohout přišrouboval, stát nemá čím nahradit ani zlomek tohoto výpadku.
GRAF: Čerpání Programu Slovensko
Zdroj: MIRRI SR, září a prosinec 2025
*Minimální hranice N+3: Brusel požaduje, aby peníze přidělené v daném roce byly vyčerpány do 3 let - jinak propadnou zpět do EU. Do konce 2026 musí Slovensko dočerpat ještě minimálně 2,12 miliardy eur z peněz přidělených v roce 2023. Spolu s již vyčerpanými prostředky to odpovídá ~29% z celkové alokace programu.
Celkový balík pro Slovensko na roky 2021 až 2027 v rámci Programu Slovensko dosahuje 12,59 miliardy eur, k tomu přistupuje samostatný Plán obnovy a odolnosti v hodnotě 6,4 miliardy eur. Čerpání nabírá tempo. Ke konci listopadu 2025 dosáhlo 12,3 procent z celkové alokace, přičemž smluvně je vázáno již více než polovina balíku. Přesto do konce roku 2026 hrozí propadnutí 2,12 miliardy eur zpět do Bruselu, pokud čerpání nezrychlí. Právě zde je jádro rizika. Zmrazení by zasáhlo především oblasti, kde realizace teprve probíhá. Dopravní infrastruktura a projekty samospráv by pocítily dopad okamžitě, protože tyto subjekty nemají vlastní zdroje na dofinancování.
Klíčová otázka zní - mohl by stát výpadek pokrýt sám? Odpověď je jednoznačná. Ne. Skutečný deficit veřejných financí za rok 2025 dosáhl 4,45 procent HDP, přičemž veřejný dluh stoupl na 61,39 procent HDP a poprvé překročil maastrichtskou hranici 60 procent. Investiční část státního rozpočtu je poddimenzovaná již dnes a probíhá fiskální konsolidace. Náhrada miliardových výpadků z vlastních zdrojů by si vyžádala buď další škrty v jiných kapitolách nebo akceptování vyššího deficitu. Oboje by ekonomiku dále brzdilo.
GRAF: Deficit a veřejný dluh Slovenska 2022–2025
Zdroj: Statistický úřad SR, jarní EDP notifikace 2023–2026 (slovak.statistics.sk), potvrzeno Eurostatem
Čísla se mohou mírně lišit od starších článků - Statistický úřad SR vydává údaje dvakrát ročně a každý rok zpřesňuje i předchozí roky. Pokud se například ukáže, že ekonomika byla větší, změní se i procentuální podíl deficitu a dluhu. Použili jsme vždy nejnovější dostupná čísla.
Mechanismus zmrazení přitom neznamená okamžité zastavení všech projektů. Tam, kde jsou podepsány smlouvy, by stát výdaje předběžně hradil a následně žádal o proplacení. Při delším výpadku by však některé projekty musely být přerušeny, což by generovalo povinnost vrátit část již vyplacených prostředků. Riziko je tedy dvojité. Výpadek nových příjmů i potenciální vrácení těch minulých.
Pro ekonomický růst má tento scénář konkrétní rozměr. Evropská komise ve své podzimní prognóze odhaduje růst HDP Slovenska na rok 2026 na úrovni 1,0 procenta, přičemž explicitně uvádí, že veřejné investice zůstanou silné právě díky eurofondovým zdrojům. Bez nich by tento předpoklad odpadl. Výpadek by utlumil aktivitu stavebního sektoru, snížil poptávku v regionech a vytvořil tlak na zaměstnanost v oblastech závislých na veřejných zakázkách.
Definitivní odpověď na to, zda ke zmrazení dojde, závisí na politickém vývoji v Bruselu i Bratislavě. Otázka však nestojí, zda by to Slovensko pocítilo. Stojí pouze na tom, jak dlouho by trvalo, než by se z toho vzpamatovalo.
