Nová obchodní válka na obzoru🧨

USA zahájily vyšetřování podle sekce 301 vůči 60 ekonomikám kvůli podezření na nedostatečný boj proti nucené práci.
Na seznamu jsou nejen Čína a Rusko, ale i EU, Británie, Kanada nebo Austrálie.
Trumpova administrativa tím posiluje obchodní tlak po zrušení předchozích cel soudem.
Výsledkem mohou být nové tarify nebo další obchodní omezení už během léta.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zahájila nové vyšetřování obchodních praktik podle sekce 301, které se týká celkem 60 zemí a ekonomik. Washington tvrdí, že tyto státy nepřijaly dostatečné kroky proti dovozu zboží vyrobeného za využití nucené práce. Cílem šetření je zjistit, zda selhání v této oblasti poškozuje americké pracovníky a firmy, a případně navrhnout další opatření.
Na seznamu nejsou jen tradiční rivalové jako Čína nebo Rusko, ale i významní obchodní partneři a spojenci USA včetně Evropské unie, Británie, Kanady, Austrálie, Indie, Izraele, Kataru či Saúdské Arábie. Právě široký záběr vyšetřování naznačuje, že Washington chce znovu zesílit tlak v obchodní politice a rozšířit téma pracovních standardů do globálního vyjednávání.
Tento krok přichází v době, kdy se Trumpova administrativa snaží obnovit celní tlak po rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu, který 20. února zrušil jeho předchozí globální cla jako nelegální. Bílý dům následně využil jiný právní rámec a zavedl dočasné 10% clo na 150 dní podle sekce 122 obchodního zákona z roku 1974. Vedle toho už tento týden USA zahájily také další šetření zaměřené na nadměrné průmyslové kapacity u 16 velkých obchodních partnerů.
Nové vyšetřování tak zapadá do širší strategie, jejímž cílem je vytvořit právní základ pro další obchodní restrikce ještě před vypršením dočasných tarifů v červenci. Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer uvedl, že chce celou věc včetně návrhů možných opatření uzavřít právě do tohoto termínu.
Velkou pozornost bude poutat především dopad na Čínu, protože USA už v minulosti zasáhly proti dovozům ze Sin-ťiangu na základě zákona Uyghur Forced Labor Prevention Act. Washington dlouhodobě obviňuje čínské úřady z vytváření pracovních táborů pro Ujgury a další muslimské menšiny, zatímco Peking tato obvinění odmítá.
Z pohledu trhů jde o další signál, že obchodní politika USA může v příštích měsících znovu přitvrdit. Pokud vyšetřování skutečně vyústí v nové restrikce, může to zvýšit napětí nejen vůči Číně, ale i vůči americkým spojencům, kteří se nyní ocitli pod stejným drobnohledem jako geopolitickí soupeři.
