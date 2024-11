Nvidia mírně klesá před dnešními výsledky 🕤 Co očekávat 📊

Nvidia (NVDA.US) bude opět ve středu zájmu trhů, protože dnes po americké seanci zveřejní výsledky za fiskální čtvrté čtvrtletí 2025 (kalendářní Q3 2024). Po více než 180% zhodnocení akcií od začátku roku se společnost stala nejhodnotnější veřejně obchodovanou společností na světě, což přináší tak vysoké valuace, že i velmi dobré výsledky (jiné se ani neočekávají) nemusí stačit k přilákání dalších stovek miliard dolarů a zastavení vybírání zisků. Neoficiální laťka je nastavena vysoko a investoři doufají především ve skvělé prognózy, které by mohly „vymazat“ případné dílčí zklamání ze čtvrtletních výsledků, které podle Bloomberg Intelligence mohly být ovlivněny logistickými problémy.

Odhady prodeje ukazují na 84% meziroční růst s výsledkem 33,28 miliardy USD , zatímco společnost sama očekávala ve Q2 32,5 miliardy USD s 2% odchylkou . Trh očekává, že sektor datových center vykáže tržby 29,5 miliardy USD , což by představovalo 200% meziroční růst . Zisk na akcii se očekává na 0,74 USD , což je meziročně o 89 % více .

s výsledkem , zatímco společnost sama očekávala ve Q2 . Trh očekává, že sektor vykáže tržby , což by představovalo . Zisk na akcii se očekává na , což je meziročně o . Amazon, Microsoft, Alphabet a Meta Platforms signalizovaly vysoké výdaje na datová centra a širší infrastrukturu AI, což jsou klíčoví zákazníci Nvidie. Všechny tyto společnosti (s výjimkou Super Micro Computer ) se těší dobrým výsledkům, což lze považovat za pozitivní výhled pro další čtvrtletí. Otázkou zůstává, zda budou nové prognózy dostatečné k tomu, aby posílily trh.

signalizovaly vysoké výdaje na datová centra a širší infrastrukturu AI, což jsou klíčoví zákazníci Nvidie. Všechny tyto společnosti (s výjimkou ) se těší dobrým výsledkům, což lze považovat za pozitivní výhled pro další čtvrtletí. Otázkou zůstává, zda budou nové prognózy dostatečné k tomu, aby posílily trh. Hrubá marže Nvidie klesla ve druhém čtvrtletí na 75,1 % z 78,4 % v prvním čtvrtletí . Náklady tak budou rovněž v centru pozornosti, přičemž analytici očekávají, že marže ve třetím čtvrtletí dále klesnou na 74,4 % ; Nvidia předpokládala vyšší provozní náklady (nejméně 3 miliardy USD ).

z . Náklady tak budou rovněž v centru pozornosti, přičemž analytici očekávají, že marže ve třetím čtvrtletí dále klesnou na ; Nvidia předpokládala vyšší provozní náklady (nejméně ). BNP Paribas očekává, že společnost překoná odhady prodeje o 2 miliardy USD s výsledkem přibližně 35,5 miliardy USD a vydá prognózy tržeb o 4 miliardy USD vyšší pro aktuální čtvrtletí. Celoroční tržby za fiskální rok 2025 (kalendářní rok 2024) by měly překročit 125 miliard USD. Průměrná analytická předpověď pro akcie Nvidie činí přibližně 159 USD na akcii (asi 10 % nad aktuální cenou akcie). Trh očekává 8% volatilitu akcií po zveřejnění výsledků.

Blackwell AI – katalyzátor dalšího růstu nebo počátek problémů?

Trhy se budou zaměřovat na komentáře společnosti ohledně čipů Blackwell AI , které by měly být v nadcházejících čtvrtletích stále důležitějším motorem prodeje, potenciálně posilujícím konkurenční výhodu společnosti v oblasti vysoce výkonných GPI (aktuální podíl trhu je 90 % ).

, které by měly být v nadcházejících čtvrtletích stále důležitějším motorem prodeje, potenciálně posilujícím konkurenční výhodu společnosti v oblasti (aktuální podíl trhu je ). Nvidia propaguje čipy Blackwell jako nákladově efektivní řešení, které může snížit provozní náklady a spotřebu energie až 25násobně při použití LLM (Large Language Models) .

jako nákladově efektivní řešení, které může snížit provozní náklady a spotřebu energie až při použití . Informace o problémech s přehříváním těchto procesorů v serverových skříních vyvolaly negativní reakce trhu. Výroba čipů Blackwell byla odložena z Q3 na prosinec tohoto roku kvůli blíže nespecifikovaným problémům s designem.

Komentáře společnosti na toto téma mohou významně ovlivnit reakci trhu. Kupci by chtěli slyšet potvrzení, že produkce začne v prosinci, a zdůraznění, že poptávka po čipech Blackwell je rekordní a výrazně převyšuje výrobní kapacitu. Jakákoli nejistota nebo odklad na rok 2025 by mohl vyvolat výraznou reakci trhu. Dalším sledovaným tématem bude situace podnikání Nvidie v Číně a možné komentáře ohledně dopadů nové americké celní politiky v kontextu Reciprocal Trade Act, který by mohl postihnout společnosti obcházející sankce USA.

Akcie Nvidia (NVDA.US)

Akcie Nvidie testují horní hranici rostoucího trendového kanálu a obchodují se téměř 30 % nad 200denním EMA (červená). Skvělá zpráva, prognózy a pozitivní informace o čipech Blackwell by mohly akcii posunout nad horní hranici kanálu, což by mohlo znamenat nový velký impuls k nákupu. Na druhou stranu zklamání by mohlo vést minimálně k testu síly trhu, s EMA50 na úrovni 137 USD za akcii.

Zdroj: xStation5