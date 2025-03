Nvidia: Změní konference GTC sentiment vůči společnosti?

Společnost Nvidia Corporation, gigant v oblasti polovodičů, vstupuje do klíčového období své historie. Těsně před každoroční konferencí GTC, která začíná 18. března 2025, čelí firma řadě výzev, ale i obrovským příležitostem. Investoři a analytici netrpělivě očekávají informace, které rozptýlí pochybnosti o novém AI čipu Blackwell a potvrdí, že Nvidia si udrží svou dominantní pozici na trhu.

Finanční výsledky: Silná výkonnost navzdory turbulencím na trhu

Finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2025 (ukončeného v lednu 2025) byly mimořádně silné. Tržby dosáhly rekordních 39,3 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 78 %. Klíčový segment datových center vygeneroval 35,6 miliardy USD, což je o 93 % více než před rokem. Čistý zisk za celý fiskální rok 2025 činil 74,3 miliardy USD a zisk na akcii (EPS) dosáhl 0,89 USD, čímž překonal očekávání analytiků.

Přesto akcie Nvidie prošly výraznou korekcí. Od svého historického maxima oslabily o více než 20 %, přičemž jen před několika dny tento pokles přesahoval 30 %. Do značné míry jsou tyto poklesy způsobeny nejistotou ohledně budoucnosti čipového trhu, zejména kvůli vývoji AI modelů, které vyžadují méně výpočetního výkonu.

Blackwell a generativní umělá inteligence

Segment datových center zůstává hlavním motorem růstu společnosti. Právě zde by mohl čip Blackwell, jehož uvedení na trh se očekává v roce 2025, přinést revoluci. Poptávka po GPU Nvidie je tažena rychle rostoucím trhem generativní umělé inteligence (AI). Podle Bloomberg Intelligence má tento sektor obrovský růstový potenciál a do konce desetiletí by mohl dosáhnout hodnoty téměř půl bilionu dolarů.





Zdroj: Bloomberg Intelligence

Nvidia, jako lídr na trhu GPU, má ideální pozici k využití této příležitosti. Společnost očekává tržby ve výši 43 miliard USD v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2026, což by znamenalo další rekord. Pokud si Nvidia udrží svůj tržní podíl, měla by poptávka po jejích produktech v příštích letech výrazně vzrůst, což potvrzují prognózy Bloomberg Intelligence (BI) ohledně rozvoje AI služeb.

Atraktivní valuace navzdory krátkodobým rizikům

Současná cena akcií Nvidie (119 USD) odpovídá forward P/E přibližně 27, což znamená, že společnost již nepůsobí tak extrémně draze jako nedávno. Navíc, díky objednávkám od největších technologických gigantů, má Nvidia zajištěný stabilní příjem na mnoho let dopředu. Přesto existují určitá rizika, jako například pokles marží nebo exportní omezení, ale dlouhodobé vyhlídky společnosti zůstávají velmi slibné.

GTC 2025: Co přinese budoucnost?

Konference GTC 2025, a zejména keynote projev CEO Jensena Huanga, bude klíčovou událostí pro investory. Analytici očekávají, že Nvidia poskytne podrobnosti o čipu Blackwell a rozptýlí obavy ohledně dodavatelského řetězce.

Navzdory zlepšení sentimentu na trhu akcie Nvidie na začátku týdne oslabují. Zdroj: xStation