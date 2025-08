Měděná cla: Ne tak děsivá, jak se čekalo?

Dne 30. července 2025 prezident Donald Trump oznámil zavedení 50% cel na vybrané měděné produkty, přičemž zásadně vyňal rafinovanou měď, tedy nejvýznamnější obchodní formu této suroviny. Toto rozhodnutí vyvolalo největší historický propad cen mědi na burze COMEX v USA, zatímco Londýnská burza kovů (LME) zůstala stabilní. Ačkoli ceny na LME v první reakci rovněž poklesly, očekává se další cenová konvergence v blízkém horizontu, přičemž tlak bude pravděpodobně vycházet z úprav cen v USA, nikoli v Evropě.

Co konkrétně Trump rozhodl?

Od 1. srpna 2025 budou uvalena 50% cla na následující kategorie měděných produktů:

Polotovary z mědi: trubky, dráty, tyče, plechy, trubičky

Měděné komponenty: tvarovky, elektrické kabely, konektory

Produkty s vysokým obsahem mědi: transformátory, elektromotory

Hotové výrobky: elektroinstalace, topné systémy

Klíčové výjimky z cel

Trump učinil strategické rozhodnutí vyjmout klíčové suroviny a meziprodukty, které slouží jako vstupy pro výrobu:

Rafinovaná měď (katody): nejčistší a hlavní obchodní forma mědi

Měděné rudy a koncentráty: suroviny pro výrobu

Měděný šrot: materiál k recyklaci

Surová a anodová měď: meziprodukty v procesu rafinace

Jak reagoval trh?

Ceny mědi na COMEXu, které si udržovaly více než 30% prémii vůči cenám na LME, včera zaznamenaly největší jednodenní pokles v historii. Cena se okamžitě propadla o přibližně 20 %, čímž došlo k téměř úplnému smazání COMEX-LME prémie. Důležité je, že v posledních šesti měsících došlo v USA k výraznému nárůstu zásob mědi v očekávání zavedení cel, což nyní může vést k prudkému poklesu domácí poptávky. Zásoby přesáhly 250 000 tun, což je nejvyšší úroveň za posledních více než 20 let. Tato situace navíc eliminuje potenciál arbitrážního zisku mezi burzami.

Celý rozdíl v růstu od začátku roku mezi COMEXem a LME zcela zmizel. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Co čeká ceny mědi na burze LME dál?

Dnešní pokles cen na LME byl omezený. Téměř úplné smazání prémie COMEXu znamenalo, že ceny na LME nemohly výrazně růst. Přesto by se význam LME mohl znovu projevit po odeznění rizik spojených s možným zastavením amerického obchodu. Za zmínku stojí, že globální burzovní zásoby mědi v poslední době mírně vzrostly, což může brzdit další růst cen, zatímco zásoby v Číně se naopak snižují. Navíc jeden z předstihových ukazatelů pro vývoj cen mědi – čínský úvěrový impuls – jednoznačně roste, což může naznačovat mírně pozitivní výhled ve střednědobém horizontu. Na trhu LME se navíc může objevit příliv investorů, kteří přesouvají své pozice z amerického trhu, což by mohlo dále snížit obavy z nadměrné volatility.





Globální zásoby mědi se v poslední době zvýšily, i když z historického pohledu zůstávají nízké. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB





Zásoby mědi na Šanghajské burze klesly na nejnižší úroveň od roku 2024. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB



China's credit

Úvěrový impuls roste na nejvyšší úroveň od listopadu 2024. Úvěrový impuls je předstihový indikátor pro ceny mědi. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Chile a Peru: Klíčoví příjemci výhod

Většina mědi dodávané do USA pocházela z Jižní Ameriky, konkrétně z Chile a Peru. Tato situace by proto měla mít pozitivní dopad na ceny mědi na LME, jelikož tyto země nebudou muset hledat nové trhy. Budou schopny nadále vyvážet rafinovanou měď do USA bez cel. Naopak Kanada, která převážně vyváží hotové výrobky, ponese výrazně vyšší náklady.

Ačkoli americký dolar je aktuálně velmi silný, v delším horizontu nelze vyloučit pozitivní dopad na chilské peso. V posledních měsících byla korelace poměrně vysoká, ačkoliv v posledních týdnech došlo k většímu rozchodu vývoje.





USDCLP se drží na zvýšených úrovních, ale zlepšení celní situace by mohlo pozitivně ovlivnit měny Jižní Ameriky. Zdroj: xStation5

Cenový výhled

Ceny mědi v poslední době klesají a negativně zareagovaly i na Trumpovo rozhodnutí vyjmout rafinovanou měď, která se obchoduje globálně, ze seznamu zboží podléhajícího clu. Cena se aktuálně pohybuje poblíž lokálních minim z poloviny července a může začít opět reagovat na globální fundamenty. Důležitá technická podpora leží na úrovni 9 500 USD, přičemž další se nachází těsně pod touto hranicí na úrovni 38,2% Fibonacciho retracementu posledního sestupného trendu. Posilující americký dolar aktuálně představuje negativní faktor pro ceny mědi. Trvalé zastavení růstu cen by však bylo pravděpodobné pouze v případě globálního hospodářského kolapsu nebo výrazného nárůstu nabídky. Úroveň 10 000 USD představuje výraznou technickou bariéru, jejíž překonání by si vyžádalo velmi silný pozitivní katalyzátor. Není vyloučeno, že nedávné zrychlení čínských výdajů bude i nadále podporovat globální ceny mědi.

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

Konkurenční spready

Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle

Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: