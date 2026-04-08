NZDUSD: jestřábí rozhodnutí RBNZ a TACO obchod podporují NZD 🚀

- RBNZ ponechala sazbu OCR na úrovni 2,25 %, ale její vyznění bylo zřetelně jestřábější než v únoru.
- Inflace už dosahuje 3,1 % a centrální banka očekává 3,0 % v 1. čtvrtletí 2026 a následný růst na 4,2 % ve 2. čtvrtletí 2026, a to především kvůli vyšším nákladům na pohonné hmoty a dopravu.
- Současně zůstává ekonomický růst na Novém Zélandu slabý, když HDP ve 4. čtvrtletí 2025 vzrostl jen o 0,2 %, takže se banka snaží vyhnout příliš brzkému zpřísnění měnové politiky.
- Na NZDUSD působil také geopolitický vývoj, včetně příměří mezi USA a Íránem, které oslabilo dolar a podpořilo procyklické měny, jako je NZD.
NZDUSD po rozhodnutí RBNZ vzrostl až o 2,00 %, přičemž růst podpořil jak jestřábější tón centrální banky, tak i globální pohyb po deeskalaci napětí mezi USA a Íránem. Novozélandský dolar se dostal přibližně na 0,5844 a aktuálně se pohybuje kolem 0,5824. Investoři rozhodnutí vyhodnotili jako jestřábí pauzu. RBNZ zdůraznila, že pokud se inflační tlaky rozšíří i mimo energie a začnou ovlivňovat mzdy, cenotvorbu nebo inflační očekávání, může být nutné přistoupit k rychlému a razantnímu zvýšení sazeb.
Hlavním sdělením RBNZ je, že se inflační výhled zhoršil, i když se podmínky pro ekonomický růst nezlepšily. Banka uvedla, že konflikt na Blízkém východě výrazně změnil výhled prostřednictvím narušení dodavatelských řetězců a růstu cen ropy a pohonných hmot, což se v krátkodobém horizontu promítne do vyšší inflace. Oficiální prognózy ukazují inflaci na úrovni 3,0 % v březnu a 4,2 % v červnu, tedy nad cílovým pásmem 1–3 %, přičemž mezi hlavní přenosové kanály patří doprava, letenky a potraviny.
Zároveň ale RBNZ nechce přehnaně reagovat na to, co může být pouze dočasný nabídkový šok. Banka zdůraznila, že situace se liší od roku 2022, protože poptávka v ekonomice je nyní výrazně slabší a volné kapacity by měly omezit druhotné inflační efekty. To je důležité, protože domácí aktivita zůstává slabá: růst HDP je minimální, finanční podmínky se zpřísnily a hypoteční sazby vzrostly. Jinými slovy, RBNZ čelí obtížné volbě mezi rostoucí inflací a stále křehkým oživením.
Právě proto bylo rozhodnutí vnímáno jako jestřábí, i když ke zvýšení sazeb nedošlo. Výbor zvažoval i preventivnější postup, aby zabránil rozkotvení inflačních očekávání, ale nakonec se rozhodl vyčkat na další data. Zároveň sílí očekávání, že červenec by mohl být prvním možným termínem pro zvýšení sazeb, pokud budou inflační tlaky přetrvávat.
Pohyb NZD navíc podpořilo i širší tržní prostředí. Dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem vyvolalo silný režim risk-on — futures na US500 vzrostly zhruba o 2,5 %, ceny ropy klesly a dolar oslabil. To podpořilo cyklické měny, přičemž NZD vynikal díky dalšímu domácímu katalyzátoru. V době psaní textu NZDUSD posiluje o 1,67 %.
