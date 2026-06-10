Fyzický trh s ropou slábne navzdory válce a omezení dodávek 🛢️

Fyzické trhy s ropou se vyvíjejí překvapivě klidně, přestože válka související s Íránem trvá již 100 dní a omezení v oblasti Hormuzského průlivu vyvolala obavy z výrazného nedostatku nabídky. Na začátku konfliktu ceny jednotlivých fyzických ropných směsí prudce rostly a některé se obchodovaly za rekordní prémie. Tento efekt však postupně vyprchal, protože rafinerie přehodnotily nákupy a nechtějí se zavazovat k drahým dodávkám příliš daleko do budoucnosti.
Klíčovým faktorem je nejistota ohledně toho, zda se toky ropy přes Hormuz znovu nezlepší. Kupci se proto zdráhají platit vysoké ceny za náklady s dodáním v dalších měsících. Pokud by se situace v průlivu uklidnila, mohli by zůstat s draze nakoupenou ropou, zatímco spotový trh by mezitím oslabil. Právě tato opatrnost brání tomu, aby se fyzické ceny znovu prudce rozjely vzhůru.
Výrazné ochlazení je vidět napříč regiony. Ropa z Kazachstánu byla minulý týden nabízena s nejhlubšími diskonty za čtyři roky, přesto nenašla kupce. Podobně oslabila i angolská ropa Dalia, která byla nabízena se slevou 1,80 USD za barel vůči Dated Brent. Ještě minulý měsíc se přitom stejná směs nabízela s prémií 3,50 USD a v polovině dubna se za podobné náklady platily prémie až 10,60 USD za barel.
Slábnutí fyzického trhu potvrzuje také vývoj hlavních benchmarků. Dated Brent, který se používá pro oceňování více než dvou třetin světové ropy, v dubnu vystoupal nad 140 USD za barel, ale v pondělí se pohyboval poblíž 98 USD. Dubajská ropa klesla z vrcholu nad 160 USD za barel přibližně k 94 USD. To ukazuje, že trh sice zůstává napjatý, ale největší panika z prvních týdnů konfliktu výrazně odezněla.
Důležitou roli sehrávají také dodatečné zdroje nabídky. Mezinárodní trh zatím podporují silné americké vývozy, uvolňování strategických rezerv ze strany USA a dalších spotřebitelských zemí a také překvapivě slabší poptávka z Číny. Podle dat Kpleru klesly čínské nákupy ropy v minulém měsíci na 6,7 milionu barelů denně, což představuje nejnižší úroveň za deset let.
Trh tak působí pohodlněji zásobeně, než by odpovídalo rozsahu geopolitického rizika. To potvrzují i meziměsíční spready futures kontraktů. Druhý nejbližší kontrakt na Brent se obchoduje s prémií zhruba 1,60 USD vůči třetímu, zatímco na konci dubna byl rozdíl vyšší než 7 USD. Přestože z historického pohledu zůstávají spready zvýšené, jejich pokles naznačuje, že největší stres z trhu postupně mizí.
Situace ale nemusí zůstat klidná dlouho. Globální zásoby ropy podle obchodníků stále klesají velmi rychlým tempem a trh může tento problém ignorovat jen omezenou dobu. Pokud by americké domácí ceny dále rostly, mohlo by více barelů zůstat na domácím trhu, což by omezilo exporty, které dosud pomáhaly vyvažovat výpadky v mezinárodních dodávkách.
Z pohledu investorů je současný vývoj varováním, že geopolitické riziko samo o sobě nemusí stačit k trvalému růstu cen. Krátkodobě trh brzdí slabší čínská poptávka, uvolňování rezerv a silné americké dodávky. Střednědobě však zůstává hlavním rizikem pokles globálních zásob. Pokud by se zásoby dále ztenčovaly a zároveň by se zhoršil tok ropy z USA nebo přes Hormuz, ropa by se mohla znovu rychle dostat pod výrazný růstový tlak.
Graf ropy (OIL, H1)
Cena ropy se obchoduje kolem úrovně 91,5 USD a po předchozím poklesu zatím pouze stabilizuje v blízkosti spodní části posledního cenového pásma. Trh se odrazil od oblasti poblíž 90 USD, ale růstový pokus zatím nepůsobí přesvědčivě. Cena zůstává pod klíčovými klouzavými průměry, což naznačuje, že krátkodobý technický obraz je stále spíše slabší.
Důležité je, že ropa se nachází pod EMA 50 na hodnotě 92,89 USD i pod SMA 100 na hodnotě 95,22 USD. Právě oblast mezi těmito průměry nyní tvoří významnou rezistenční zónu. Pokud by se cena dokázala dostat zpět nad 92,9 USD, mohlo by to být první znamení zlepšení sentimentu. Silnější potvrzení by ale přišlo až při návratu nad oblast 94,8–95,2 USD, kde se nachází výraznější technická i objemová bariéra.
Z pohledu objemového profilu je patrné, že největší zájem trhu se soustředí v pásmu přibližně 94–95 USD. To znamená, že pokud by se ropa k této oblasti vrátila, může zde narazit na zvýšený prodejní tlak. Naopak nejbližší důležitá podpora zůstává u hranice 90 USD, kde se cena v posledních hodinách pokusila vytvořit krátkodobé dno. Pokles pod tuto úroveň by technický obraz dále zhoršil a mohl by otevřít prostor k dalšímu oslabení.
Zdroj: xStaton5
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