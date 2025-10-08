NZDUSD na 6měsíčním minimu po neočekávaném snížení sazeb RBNZ ✂️

- RBNZ nečekaně snížila OCR o 50 bazických bodů na 2,50 %.
- HDP ve 2. čtvrtletí 2025 poklesl mezičtvrtletně o 0,9 % oproti očekávanému poklesu o 0,3 %.
- Měnový výbor zůstává otevřený dalšímu snižování sazeb, pokud to bude nutné.
Novozélandská centrální banka (RBNZ) provedla větší než očekávané snížení sazeb o 50 bazických bodů, čímž oficiální hotovostní sazba (OCR) klesla na 2,50 % v reakci na slabší ekonomický růst a rostoucí propad poptávky. Výbor poznamenal, že domácí inflační tlaky slábnou. Jádrová inflace bez regulovaných cen je v souladu s cílem, i když celková inflace CPI zůstává blízko horní hranice pásma 1–3 %. Kromě toho se inflace CPI pravděpodobně pohybovala kolem 3,0 % ve třetím čtvrtletí 2025, a to v důsledku vyšších cen potravin a regulovaných služeb. Vzhledem k jasné nadbytečné kapacitě ekonomiky a silnějšímu přenosu politiky (nižší velkoobchodní, hypoteční a korporátní úrokové sazby) banka očekává, že inflace se v první polovině roku 2026 přiblíží 2 %.
Nezaměstnanost zůstává znepokojivě vysoká a podle rady RBNZ představuje větší riziko než inflace CPI, která se drží blízko horní hranice tolerančního rozmezí banky.
Postoj RBNZ
Většina členů nakonec dospěla k závěru, že snížení o 50 bazických bodů je oprávněné, aby se vyrovnalo dlouhodobé snížení poptávky a podpořila ekonomická aktivita. Banka ponechala otevřenou možnost dalšího uvolnění měnové politiky, pokud to podmínky vyžadují.
Makroekonomická situace podle RBNZ
Makroekonomické ukazatele zůstávají smíšené, ale spíše se přiklánějí k oslabení. HDP ve 2. čtvrtletí 2025 se snížil o -0,9 % mezikvartálně oproti očekávanému poklesu o -0,3 % (částečně kvůli sezónním faktorům). Omezení nabídky – včetně nedostatku energie, dopadů počasí na zemědělství a průmyslových překážek – omezila výrobu. Na domácím trhu jsou ceny nemovitostí stabilní, zatímco investice do bydlení a podnikání zůstávají slabé, i když nižší úrokové sazby začínají podporovat výdaje domácností a měly by postupně snížit náklady na splácení dluhů.
Reakce trhu
Trhy okamžitě zohlednily umírněnější výhled. Novozélandský dolar je dnes nejslabší měnou G10 a oslabil o 0,6 % až 1,0 %. NZDUSD klesl na šestiměsíční minimum, a to o 1,00 % na 0,5740 USD. Swapy nyní plně zohledňují další snížení o 25 bazických bodů v listopadu (na 2,25 %) a přisuzují významnou pravděpodobnost konečné sazbě 2,00 %.
