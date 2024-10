OIL.WTI získává 1,7 %, když hurikán Francine zasáhl produkci ropy v USA

Ceny ropy dnes pokračují v růstu, protože americký dolar byl podpořen včerejšími údaji CPI a pozastavením významné části těžební kapacity v Mexickém zálivu poté, co hurikán Francine dnes v noci zasáhl pobřeží Louisiany. A kvůli tomu bylo zastaveno 39 % americké výrobní kapacity v Mexickém zálivu. Obavy z produkce ropy v USA mohou podpořit růst ceny WTI do zóny 70 USD, kde můžeme vidět první zónu silného odporu. Na druhou stranu, aby naznačovala rally, ropa by potřebovala velmi solidní ekonomická data, zejména z Číny a USA. Hlavní trend zatím stále směřuje dolů.

Zdroj: xStation5