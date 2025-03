Palivo 11. týden: Výrazný pokles cen pohonných hmot, stabilní ceny ropy

Ceny pohonných hmot na Slovensku v 11. týdnu (10.3. - 17.3.) výrazně klesly. Ceny benzinu klesly o 0,035 €/l, tj. až o 2,27 % a dosáhly průměrné ceny 1,506 €/l. Ceny motorové nafty klesly výrazněji, a to o 0,039 €/l, tj. o 2,56 %, a dosáhly průměrné ceny 1,483 €/l.

Ceny pohonných hmot v České republice také klesaly, ale o něco pomaleji. Ceny benzinu se snížily o 0,59 Kč/l, tj. o 1,66 %, a dosáhly ceny 35,00 Kč/l. Ceny motorové nafty klesaly o něco rychleji, a to o 1,67 %, tj. o 0,59 Kč/l, a dosáhly ceny 34,46 Kč/l. Česká koruna se mírně snížila, a to o 0,31 %, čímž mírně brzdila výraznější pokles.

Ceny ropy zůstaly v tomto týdnu relativně stabilní a jen mírně vzrostly o 0,31 % a uzavřely na 70,58 USD. Dnes vidíme ceny na podobných úrovních, tj. v oblasti 70,63 USD za barel ropy Brent.

Vývoj cen je tedy po výrazném poklesu stabilní, přičemž obchodníci váhají nad dalším směřováním. Na jedné straně vidíme na trhu vyšší nabídku ze zemí kartelu OPEC+, ale také riziko nižšího růstu americké ekonomiky. Americká centrální banka snížila prognózy hospodářského růstu, zvýšila odhady inflace a nezaměstnanosti. Nicméně ukazatele zásob v USA ukazují na silnou poptávku po ropě, neboť zásoby klesaly rychleji, než se očekávalo.

Geopolitická rizika na trhu přetrvávají. Na jedné straně jsme byli svědky mírných kroků k deeskalaci napětí na Ukrajině, když Vladimir Putin po jednání s Donaldem Trumpem na 30 dní pozastavil útoky na energetickou infrastrukturu. Na druhé straně roste napětí na Blízkém východě v důsledku obnovených útoků na pásmo Gazy a amerických útoků na Hútíje v Jemenu, kteří nadále útočí na lodě v Rudém moři. Zvýšené geopolitické napětí má na ceny pozitivní dopad, neboť Blízký východ je regionem s významnou produkcí ropy.

Na ceny má vliv také oznámení fiskálních stimulů z Německa, neboť obchodníci očekávají, že s potenciálním hospodářským oživením může přijít i vyšší poptávka po pohonných hmotách. Podobný scénář stále pozorujeme v Číně, ale tamní fiskální stimuly se zatím nepromítly do reálné ekonomiky a makroekonomických údajů. Tato oznámení jsou rovněž dlouhodobého charakteru a ceny ovlivní spíše v delším časovém horizontu.

Ceny pohonných hmot v Rotterdamu jsou stejně jako ceny ropy po výraznějších výprodejích stabilní. Tato stabilita se promítne i do cen na slovenských čerpacích stanicích a s dalším výrazným zlevněním bychom neměli počítat. Na druhou stranu velkoobchodní ceny stejně jako ceny ropy jsou na zářijových úrovních, kdy jsme na Slovensku zaznamenali ceny pohonných hmot na úrovni 1,48 €/l u benzinu a 1,4 €/l u nafty, což by po změně DPH představovalo ceny kolem 1,52 €/l u benzinu a 1,435 €/l u nafty. Stále by tedy mohl existovat prostor pro zlevnění nafty.