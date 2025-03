Palivo 8. Týden: Ceny pohonných hmot jsou stabilní, zatímco ceny ropy klesají

Ceny pohonných hmot na Slovensku v roce 8. (17.02. - 24.02.) byly stabilní. Ceny benzinu se zvýšily jen nepatrně o 0,001 €/l a dosáhly ceny 1,587 €/l. Stejný nárůst jsme zaznamenali i u cen nafty, tj. o 0,001 €/l a dosáhla ceny 1,547 €/l.

Ceny pohonných hmot v České republice naopak mírně poklesly. Ceny benzinu se snížily o 0,006 Kč/l a dosáhly ceny 36,51 Kč/l. Ceny motorové nafty klesly o 0,02 Kč/l, tj. o 0,05 %, a dosáhly ceny 36,03 Kč/l. Kurz koruny zůstává stabilní.

Ceny ropy za uplynulý týden mírně poklesly o 0,42 %, ropa Brent se obchodovala za 74,43 USD za barel. Pokles však pokračuje - aktuálně se cena nachází na 72,85 USD, což je o 2,13 % méně než páteční zavírací cena a úroveň, na které byla ropa v polovině prosince 2024.

Na straně nabídky obchodníci analyzovali možný dopad mírové dohody na Ukrajině, která by mohla vést ke zvýšenému přílivu ruské ropy na trh a následnému poklesu cen. Ceny ovlivnily také zprávy z Iráku, kde byla podepsána dohoda o obnově čtyř ropných a plynových polí. Ne všechny faktory však tlačily ceny dolů - Donald Trump zrušil společnosti Chevron licenci na vývoz venezuelské ropy, což by mohlo způsobit výpadek dodávek. Tento výpadek však pravděpodobně vyrovnají ostatní členové kartelu OPEC+.

Na straně poptávky se objevily převážně negativní zprávy. Index spotřebitelské důvěry v USA naznačil zhoršující se očekávání spotřebitelů ohledně ekonomiky, přičemž mnozí z nich již do svých předpokladů zahrnuli vyšší inflaci v důsledku možných celních opatření Donalda Trumpa. Obchodníci proto do svých prognóz započítali možný pokles poptávky po ropných produktech a slabší globální hospodářský růst, než se původně předpokládalo.

Velkoobchodní ceny pohonných hmot v Rotterdamu následovaly vývoj cen ropy na mezinárodních trzích a rovněž začaly klesat. Výhled pro nadcházející týdny se tak mění ze stabilního na mírně klesající, což by se mohlo projevit i v cenách u čerpadel.

Další vývoj bude záviset především na vývoji rizik ve světovém obchodě - jejich naplnění by mohlo podpořit další pokles cen. Důležitou roli bude hrát také rozhodnutí kartelu OPEC+ o případném zvýšení produkce. Na druhou stranu, pokud by se znovu objevila významná geopolitická rizika, prostor pro pokles cen by byl omezený.