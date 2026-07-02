Pokles cen pohonných hmot je u konce

Ropný trh ztratil v uplynulých týdnech velkou část geopolitické rizikové prémie. Cena ropy Brent se nyní pohybuje kolem 72 USD za barel a dostala se tak do blízkosti úrovní, kde se nacházela před krizí na Blízkém východě. Trh více věří scénáři postupného uklidnění situace a návratu přepravy do normálu. Situace však zůstává křehká. Přes Hormuz stále neprochází plný objem ropy jako před konfliktem a případné nové zhoršení bezpečnostní situace by mohlo ceny rychle zvýšit. Ropu zároveň tlačí dolů slabší asijská poptávka.
Na domácím trhu pokračovalo mírné zlevňování pohonných hmot, i když benzín už v posledním týdnu prakticky stagnoval. Průměrná cena benzínu Natural 95 poklesla na 38,93 Kč za litr, zatímco nafta klesla na 35,25 Kč za litr. Bohužel to však vypadá, že potenciál dalšího snížení se rychle ztenčuje. K rostoucí síle amerického dolaru se přidává prudký růst marží rafinérií. U benzínu jsou aktuálně nejvyšší marže za poslední 4 roky a u nafty jsou ještě o něco vyšší. Jedním z faktorů je zvýšená poptávka Ruska, tradičního exportéra pohonných hmot, které vlivem útoků na domácí rafinační kapacity nedisponuje dostatkem pohonných hmot. Na druhou stranu se vláda rozhodla prozatím ponechat regulaci marží čerpacích stanic a zároveň nižší spotřební daň na naftu. Ta je jedním z hlavních důvodů, proč jsou v současnosti ceny nafty výrazně nižší. Léto navíc tradičně podporuje poptávku po benzínu kvůli dovolenkovým cestám.
Během následujících týdnů se ale může situace změnit hlavně u nafty, kde se dá čekat růst spotřební daně v Česku. Zároveň si nemyslím, že konec stropu marží přinese výrazný nárůst průměrných cen. Na trhu je vidět divergence cen pohonných hmot a ropy, která se může dále prohlubovat. V dalších dnech čekám, že pokles cen pohonných hmot se zastaví. Případně se můžeme dočkat i nárůstu cen na čerpacích stanicích, pokud bude růst marží rafinérií pokračovat rychlým tempem.
Jak je na tom Česko z pohledu výše cen pohonných hmot ve srovnání s okolními zeměmi?
I přes současné vysoké ceny pohonných hmot si Česká republika udržuje pozici jedné z levnějších zemí v Evropské unii, a to podle nejnovějších statistik Evropské komise k datu 29. června 2026.
- Nafta – Česká republika je třetí nejlevnější v celé EU. Nejnižší ceny nafty mají momentálně řidiči v Maltě, Polsku a Česku. Nejdražší naftu naopak tankují ve Finsku a Nizozemsku.
- Benzín – Česká republika je osmá nejlevnější v EU. Na prvních 3 příčkách nejlevnějšího benzínu se umístily Malta, Polsko a Španělsko. Nejdražší benzín je k dostání v Dánsku a Nizozemsku.
Srovnání se sousedy:
- V Polsku je benzín i nafta levnější než v Česku, přičemž Polsko se u nafty drží na 2. místě a také u benzínu na 2. místě mezi nejlevnějšími.
- Na Slovensku je nafta mírně dražší než v Česku, když je tato země na 5. místě v EU. Benzín je zde dražší, a to na 16. místě. Slovensko tak má nadprůměrné ceny benzínu v EU.
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