Pokračování jednání USA a Iránu je nejisté: Írán zvažuje svou účast

Na dnešek 20. dubna bylo naplánováno další kolo jednání mezi USA a Íránem, které mělo obě strany přiblížit příměří a celý svět pak k otevření Hormuzského průlivu, který je klíčovou námořní tepnou. Především pak pro přepravu energetických komodit. Uskutečnění jednání je ale nejisté. Írán zvažuje svou účast a není tak vůbec jisté, že se dalšího kola jednání zúčastní. V tomto kontextu je třeba dodat, že dočasné příměří končí ve středu 22. dubna.
Důvodem ohrožení pokračování jednání je, že americké námořnictvo poblíž Ománu obsadilo íránskou loď, která se snažila prolomit blokádu USA. V pátek sice bylo ohlášeno, že je Hormuz otevřen pro komerční plavby včetně ropných tankerů, ale už v sobotu došlo k opětovnému uzavření. Spojené státy totiž dle všeho ve své blokádě nepolevily.
Právě obsazení a zabavení íránské lodi bude výrazně komplikovat jakákoliv další jednání. Příměří sice trvá, ale je mnohem více chatrné. Sázky na bleskové diplomatické řešení tak výrazně klesají. Trhy navíc reflektují i vyšší pravděpodobnost další eskalace konfliktu, pokud příměří, které je dojednané do středy 22. dubna, nebude prodlouženo.
Z trhů tak postupně vyprchává páteční dávka optimismu, která byla spojena s otevřením průlivu. Opětovné zavření přináší další nejistoty a volatilitu. VIX, tedy takzvaný index volatility, dosud vzrostl o více než 10 %. Roste i cena ropy. Futures barelu ropy Brent už nyní stojí zhruba 95 dolarů a WTI pak 87 dolarů.
S růstem nejistot a ceny ropy rostou i velkoobchodní ceny paliv, což vymaže většinu prostoru pro zlevnění, který jsme v pátek pro tento týden očekávali. To dále podpoří inflaci a inflační tlaky, které v případě průsaku do dalších sektorů ekonomiky budou tlumit centrální banky vyššími úrokovými sazbami. Ty zpomalí ekonomiku a zdraží úvěrové financování, a to včetně hypotečních úvěrů, kterým už nyní rostou průměrné úrokové sazby.
Na trzích vidíme posílení dolaru a mírný pokles evropských akcií. Futures na americké akciové indexy jsou mírně v červeném pásmu, kdy u S&P 500 vidíme hodnotu -0,45 % a technologického Nasdaqu pak -0,42 %. Nic zásadního. Přesto dle všeho s odlivem optimismu přijde v pondělí očekávaná korekce na akciových trzích a růst cen ropy.
Problém je, že i v případě pokračování jednání USA a Íránu je výsledek nejistý. Požadavky obou stran jsou stále velmi daleko od sebe. Klíčovými body jednání je íránský jaderný program, obohacování uranu, ukončení blokády a nastavení stabilního provozu v Hormuzu a přerušení íránské podpory proxy skupinám v regionu.
Ani jedna strana nenaznačila, že je ochotna v těchto klíčových bodech ze svých požadavků upustit. Je tedy otázkou, jak se tato situace změní v případě pokračování jednání. Dokud nebude dosaženo dohody nebo nějakého pro obě strany schůdného kompromisu, tak bude Hormuzský průliv čelit řadě omezení, což se propíše do cen ropy, cen paliv a všeobecné inflace. Čím dříve bude konflikt ukončen, tím menší budou negativní dopady na světovou ekonomiku a naopak.
