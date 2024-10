Pokud Trump vyhraje volby, očekávejte růst úrokových sazeb

Dlužníci, kteří doufají ve snížení úrokových sazeb, mají před sebou divokou kartu: prezidentské volby.

Ekonomové se domnívají, že pokud by Donald Trump získal druhý mandát, úrokové sazby by pravděpodobně vzrostly. Očekávání jeho vítězství už možná nyní tlačí sazby výš. Výnos 10letých amerických státních dluhopisů vzrostl od poloviny září o více než půl procentního bodu, přestože Federální rezervní systém začal snižovat krátkodobé sazby. Tento výnos má přímý vliv na různé spotřebitelské a podnikové úvěry.

Trump, který sám často půjčuje jako podnikatel, je známý zastánce nízkých sazeb. Během svého prezidentství opakovaně kritizoval Fed za zvyšování sazeb a dokonce navrhoval, aby prezident měl větší kontrolu nad měnovou politikou.

Podle analytiků z Capital Economics by Trumpovy politiky vedly k nižšímu růstu, vyšší inflaci a přísnější politice Fedu. To by tlačilo na růst výnosů z amerických státních dluhopisů. Pokud by místo Trumpa vyhrála Kamala Harris, výhled pro inflaci a úrokové sazby by zůstal stabilnější, přičemž výnos 10letého dluhopisu by se pohyboval kolem 4 %.

Dvě klíčové Trumpovy politiky, které by mohly sazby zvýšit: Trump plánuje zavést 20% clo na většinu dovozu a 60% clo na zboží z Číny, což by zvýšilo náklady a tlačilo ceny nahoru. Dalším jeho plánem je deportace milionů migrantů, což by vedlo ke snížení pracovní síly, růstu mezd a pravděpodobně i k dalšímu růstu cen.

V roce 2022 inflace v USA dosáhla 9 %, což Fed donutilo k agresivnímu zvyšování sazeb, které následně inflaci snížilo na současných 2,4 %. Fed nedávno zahájil nový cyklus snižování sazeb, což mělo přinést určitou úlevu. Přesto, pokud by Trump vyhrál a zavedl své plány, ceny by pravděpodobně znovu vzrostly, což by mohlo Fed donutit k dalšímu zvyšování sazeb.

Trump také plánuje masivní snížení daní a zvýšení dávek, což by během příštího desetiletí mohlo přidat téměř 8 bilionů dolarů k národnímu dluhu. To by si vyžádalo emise více dluhopisů, což by mohlo tlačit sazby výše kvůli konkurenci na trhu dluhopisů. Plány Kamaly Harris by zvýšily dluh o 4 biliony dolarů, což by mělo menší dopad na trh.

Vysoké úrokové sazby v posledních dvou letech zvýšily náklady na financování hypoték, aut a dalších nákupů, což zatěžuje spotřebitele. Pokud Trump vyhraje, může 5. listopad znamenat zásadní obrat ve vývoji sazeb.