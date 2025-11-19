Potvrdí zápis z jednání Fedu pauzu v dalším uvolňování? 🔎

Nadcházející zápis z jednání Fedu (28.–29. října) pravděpodobně ukáže rostoucí opatrnost mezi členy FOMC ohledně dalšího snížování sazeb. Přestože Fed v říjnu snížil sazby o 25 bazických bodů, zápis může odhalit, že více účastníků než v září vidělo smysl v ponechání sazeb beze změny – ve srovnání se „špetkou“ v předchozím měsíci. Při samotném hlasování podpořil 50bodové snížení pouze Miran, zatímco Schmid hlasoval pro ponechání sazeb beze změny.
Powell již dříve zmínil, že roste počet zastánců pauzy, a nedávná vyjádření dalších představitelů Fedu tento názor dále potvrzují. Přesto někteří členové stále podporují další snížení na příštím zasedání 9.–10. prosince a Bloomberg Economics očekává, že k němu dojde. Pozornost se nyní více zaměřuje na rizika na trhu práce než na výraznější posun v inflačních trendech. V tomto kontextu budou klíčová opožděná data NFP, která mají být zveřejněna ve čtvrtek a pátek (září).
Politika bilance Fedu bude jedním z hlavních témat. 1. prosince Fed ukončí program kvantitativního utahování (QT). Trhy proto očekávají vodítka ohledně data zahájení nákupů v rámci řízení rezerv – pravděpodobně půjde o nákupy pokladničních poukázek v 1. čtvrtletí 2026.
Trh se před zveřejněním zápisu staví opatrně, ovšem dnešní vývoj cen ovlivňuje především zveřejnění výsledků Nvidie a opožděná zpráva z trhu práce. V době psaní tohoto textu zlato posiluje o 1,21 % na 4 116 USD za unci.
