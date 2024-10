Raketový útok Íránu na Izrael rozhýbal trhy

Včerejšek byl na finančních trzích vcelku divoký. Hlavní geopolitickou událostí s přesahem na trhy byl raketový útok, v jehož rámci Írán vystřelil na Izrael stovky raket. Přestože podle dostupných informací útok nezpůsobil závažné škody, tak má tento konflikt potenciál další eskalace, protože několik představitelů Izraele uvedlo, že přijde z jejich strany odveta.

Írán je velkým producentem ropy. Íránská produkce vzrostla na 6 letá maxima na 3,7 milionu barelů denně, okolní země jsou také významnými těžaři a pokud by Izrael zaútočil na ropnou infrastrukturu, mohlo by to na tomto trhu způsobit velké problémy. Na včerejšek tedy reagovala ropa růstem o přibližně 4 %, o více než 1 % také rostlo zlato jako bezpečný přístav. Na straně druhé byly například akciové trhy, které reagovaly negativně a v USA klesaly zhruba o 1 %. Dnes akcie pokračují zatím v mírném poklesu a ropa ve velmi mírném růstu, situace ale prozatím vypadá být relativně stabilizovaná. Podobné konflikty však mohou rychle přerůst do situace, kdy se výrazné výprodeje na trhy vrátí a ropa vystřelí směrem vzhůru, vše bude samozřejmě záviset na dalším vývoji v tomto konfliktu a na vyjádření obou stran.

Samozřejmě tento konflikt pomáhá například akciím zbrojařských firem, akcie Lockheed Martin rostly o 3,5 % na historická maxima poprvé na úroveň nad 600 USD. Situace může mít dokonce ještě větší geopolitický přesah. USA jsou totiž dlouholetým spojencem Izraele a také na jejich postoji bude záviset, jak se situace bude vyvíjet. Pokud by došlo k většímu konfliktu, velmi pravděpodobně by to vystřelilo ceny ropy ještě výrazněji vzhůru, což by způsobilo růst cen PHM. Ceny bezninu jsou v USA však citlivým tématem a je tedy sporné, nakolik by Bidenova administrativa chtěla riskovat před prezidentskými volbami růst cen benzínu.