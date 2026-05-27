Ranní komentář: Další růst AI infra akcií, nové Ferrari, mizející equity risk premium a čínská letadla

- Včerejší seance (26. 5.) opět patřila AI infrastrukturnímu tradu — Micron vyskočil o více než 17 % a AMD o téměř 6 %, přičemž Broadcom přidal přes 4 %. Micron přitom překonal hranici bilionu dolarů tržní kapitalizace — UBS mezitím vyšroubovalo cílovou cenu na $1 625, nejvýše ze všech 46 sledovaných brokerů. Celý semi/AI infra trade je momentálně tak nabušený, že každá pozitivní zmínka o HBM nebo datových centrech stačí na dvouciferné pohyby. Dnes po zavření půjde do práce Salesforce — trh čeká tržby $11,05 mld. (+12,5 % YoY) a EPS $3,12, přičemž options implikují pohyb kolem 8,7 % oběma směry; klíčová otázka je, jestli Agentforce přestane být jen marketingový buzzword a začne se ukazovat v číslech. Paralelně reportuje i HP Inc. — trh se po Lenovu blowoutu v AI PC segmentu začal spekulativně zajímat i o HPQ, takže i tady může být překvapení.
Ranní shrnutí (27.05.2026)
