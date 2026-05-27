Ranní shrnutí (27.05.2026)

- RBNZ ponechala sazbu OCR beze změny na 2,25 %, rozhodnutí však padlo až po hlasování 3–3 ve výboru a rozhodujícím hlasu guvernérky Anny Breman.
- Všichni tvůrci měnové politiky se shodli, že další zvyšování sazeb bude pravděpodobně nutné. Spor se týkal pouze načasování začátku. Aktualizovaná trajektorie OCR byla výrazně revidována směrem výše. Terminální sazba se nově očekává na 3,28 % do června 2029.
- Novozélandský dolar posiluje o 0,5–0,7 % vůči ostatním měnám G10.
- Guvernérka Breman zdůraznila, že konflikt na Blízkém východě byl přímým důvodem pro ponechání sazeb beze změny na aktuálním zasedání. I kdyby konflikt okamžitě skončil, inflační dopady by měly přetrvávat delší dobu.
- Narušení lodní dopravy zvýšilo inflaci nejen přes ceny paliv, ale také přes širší náklady na dopravu a pomalejší ekonomický růst. To znamená, že samotné geopolitické řešení neodstraní potřebu dalšího zpřísnění měnové politiky.
- Australská inflace CPI v dubnu zpomalila na 4,2 % y/y, pod očekávání trhu, hlavně kvůli dočasnému snížení daně z paliv. Zároveň očištěná jádrová inflace vzrostla na 3,4 %, nejvyšší úroveň od konce roku 2024.
- Guvernér BOJ Kazuo Ueda a oficiální komentáře naznačují možnost zvýšení sazeb na zasedání 16. června. Ueda označil konflikt na Blízkém východě za „pátý ropný šok“ pro Japonsko.
- USA zaútočily na íránské lodě obviněné z pokládání min poblíž Hormuzského průlivu, což vyvolalo íránskou reakci a další americké údery. Přesto íránský vyjednavač zůstal v Kataru, což signalizuje, že diplomatické kanály stále fungují.
- OIL klesá směrem k 95 USD za barel, zatímco WTI oslabuje na 91,90 USD za barel. Objevily se zprávy naznačující, že dohody již mohlo být dosaženo.
- Trumpova administrativa zřejmě dává Izraeli prostor k operacím proti Hizballáhu v Libanonu. Podle zpráv Izrael eliminoval nového velitele Qassam.
- Goldman Sachs zvýšil svůj cílový odhad pro index S&P 500 na konec roku 2026 na 8 000 bodů z předchozích 7 600.
