Ranní komentář: Nový čip Nvidie, růst SaaS a Google raisuje nový kapitál
Pondělní obchodní den zahájil červen novými rekordy – S&P 500 +0,26 % a Nasdaq +0,42 %, přičemž technologické akcie a energetika byly tahounem celého trhu. Náladu dominovaly dvě velké zprávy z oblasti AI infrastruktury.
Nvidia CEO Jensen Huang na konferenci Computex v Tchaj-peji odhalil nový PC procesor RTX Spark (N1X), vyvinutý ve spolupráci s Microsoftem, který na podzim zamíří do notebooků a desktopů od Dellu, HP, ASUS, Lenova a dalších. Akcie Nvidie posílily o více než 6 %, Dell přidal přes 10 % a HP přes 8 %; naopak Intel, dosavadní lídr trhu PC čipů, oslabil o více než 4 %. Huang zároveň oznámil, že Vera CPU pro datová centra je v plné výrobě – jde o „nový velký motor růstu" pro trh, který podle něj dosud neexistoval.
Alphabet oznámil plánované navýšení vlastního kapitálu v celkové výši 80 miliard dolarů určených na financování AI infrastruktury, přičemž součástí dohody je i investice Berkshire Hathaway ve výši 10 miliard dolarů v rámci privátního umístění. Akcie třídy A i C Alphabetu na tuto zprávu reagovaly poklesem přibližně 1 %. V SaaS prostoru zůstává téma AI dvojsečné: mezi největší vítěze dne patřil Salesforce (+9,6 %) a IBM (+7,3 %), zatímco Microsoft přidal 2,3 % a Oracle vyskočil téměř o 10 % – vše podpořeno optimismem kolem Nvidie a AI.
Dnes investoři vyhlížejí výsledky Dollar General (DG), Palo Alto Networks (PANW) a Ulta Beauty (ULTA).
